Max Verstappen maakt een tot dusver teleurstellend Formule 1-seizoen mee in 2025 en dus kan hij de zomerstop goed gebruiken om even bij te tanken. De coureur van Red Bull Racing heeft een achterstand van bijna honderd punten opgelopen en lijkt een vijfde achtereenvolgende wereldtitel te kunnen vergeten.

McLaren domineert F1 momenteel met Oscar Piastri en Lando Norris die ruim op kop liggen in de tussenstand na veertien van de 24 Grands Prix. Het is de Australiër die eerste ligt met 284 punten, 9 punten voor Norris. Het team uit Woking won alleen in Japan, Emilia-Romagna en Canada niet. Verstappen wist iedereen te verslaan op Suzuka en Imola, terwijl het George Russell in de Mercedes was die zegevierde in Montreal. Verstappen heeft inmiddels een stop gezet op de geruchten over een overstap naar Mercedes door op de Hungaroring te bevestigen dat hij in 2026 opnieuw uit zal komen voor Red Bull. Hij laat weten wat hij tijdens de zomerstop gaat doen.

Bij familie en vrienden

"Ja, dat vind ik wel fijn", zo blikt Verstappen bij Viaplay vooruit op zijn zomervakantie. Echt helemaal uitschakelen zal hij echter niet doen. "Je bent er op de achtergrond natuurlijk altijd wel mee bezig. Maar ik zal in ieder geval een paar dagen met familie zijn en ik ga met vrienden wat leuke dingen doen. Ik zal niet met raceauto's bezig zijn. Natuurlijk gaan er buiten de Formule 1 nog heel veel zaken door, maar dat gebeurt op een iets lagere stand."

Een van zijn protegés, Thierry Vermeulen, zal bijvoorbeeld in actie komen tijdens de F1-zomerstop, want de DTM racet op 9 en 10 augustus op de Nürburgring. Verstappen zal ook bezig zijn met zijn eigen team Verstappen.com Racing. "Met GT3 zijn er altijd wel dingen waar ik op de achtergrond mee bezig ben. Dat gaat gewoon door", liet de Limburger weten.

