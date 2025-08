Lewis Hamilton heeft gereageerd op het incident waar hij met Max Verstappen bij betrokken was tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. Volgens de Brit was het dankzij hem dat er geen crash was.

Het is een tijdje geleden dat het gebeurde, maar Verstappen en Hamilton kwamen elkaar tijdens de race in Hongarije weer eens tegen. Verstappen was bezig zich een weg te banen door coureurs die nog niet gestopt waren, terwijl de Nederlander zelf al wel was gestopt voor een tweede keer. Hamilton zag Verstappen pas laat aankomen en moest zelfs uitwijken buiten de baan. De FIA onderzocht het incident, maar stelde dat er geen contact was en Hamilton tevens vrijwillig van de baan ging. No further action bleek de uitspraak.

Hamilton reageert op incident met Verstappen

Tegenover Viaplay blikt Hamilton terug op het incident met Verstappen tijdens de race. De Brit kan zich, zo geeft hij eerlijk toe, eigenlijk niks meer herrineren van het moment dat Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde en Hamilton zelf van de baan moest. "Ik kan het me niet herinneren om eerlijk te zijn. Ik zag op het laatste moment dat hij vlak bij mijn achterwiel zat, dus ik probeerde een botsing te voorkomen."

