Ecclestone onthult oorspronkelijk plan Horner: 'Hij wilde eigenaar van Red Bull Racing worden'

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone verklapt in een gesprek met Sky Sports F1 dat het oorspronkelijke plan van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner was om het Oostenrijkse team over te kopen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, en volgens Ecclestone hoeven we Horner niet snel terug te verwachten. De geruchten over een mogelijke rentree van Horner bij Alpine veegt de voormalig F1-baas dan ook resoluut van tafel.

In 2022 flirtte Porsche met een mogelijke samenwerking met Red Bull Racing. Die samenwerking kwam er uiteindelijk niet, en volgens sommige media kwam dat mede door ingrijpen van Horner. Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz was destijds al ernstig ziek en wilde naar verluidt een deel van het team verkopen. Uiteindelijk ketste de deal af en koos Red Bull voor een samenwerking met Ford. Inmiddels is ook Horner vertrokken, en de Oostenrijkse tak van het energiedrankjesbedrijf heeft de teugels weer stevig in handen.

Abrupt ontslag

Ecclestone maakte ook de beginjaren van Horner in de Formule 1 mee en verwijst bij het Britse medium naar het abrupte ontslag: "Ik had laten weten dat het misschien een beetje meedogenloos was, de manier waarop het is gegaan. Ze hadden ook niet echt veel keuze. Ze hebben besloten dat dit was wat ze gingen doen, en dat was het."

De afgelopen weken deden geruchten de ronde over een terugkeer van Horner in de sport, mogelijk bij Alpine, waarbij Ecclestone hem zou helpen. De 94-jarige Ecclestone maakt echter korte metten met die suggestie: "Ik denk dat er meer kans is dat Lewis zijn achtste titel wint."

Horner wilde Red Bull overnemen

Daarnaast legt Ecclestone het originele plan van Horner bloot en ziet hij de voormalig teambaas niet snel terugkeren: "Ik weet niet waar en wanneer, of of hij überhaupt zou willen. De positie die hij bij Red Bull had gewild, was om gedeeltelijk eigenaar te worden. Tenzij hij iemand zover krijgt om het geld neer te leggen om een team te kopen... Ik zie het niet gebeuren."

