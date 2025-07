In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vond de eerste en enige vrije training in Spa plaats, gevolgd door de kwalificatie voor de sprintrace, kwam een Duits media met het nieuws dat Verstappen zijn knoop omtrent de toekomst heeft doorgehakt en Red Bull 'groen licht' zou hebben gegeven, deelde de FIA na de kwalificatie voor de Sprint straffen uit en stelde Verstappen dat hij al een paar keer contact heeft gehad met Christian Horner sinds hij ontslagen is bij Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van 25 juli.

Piastri declasseert Verstappen en de rest op vrijdag in Spa

De vrijdag voor de Grand Prix van België was een dag die gedomineerd werd door Oscar Piastri van McLaren. Nadat hij de eerste vrije training al op P1 had afgesloten met meer dan 0.4 seconden voorsprong op Verstappen en de rest, pakte hij even later pole voor de Sprint door met bijna een halve seconde Verstappen te verslaan en meer dan 0.6 seconden sneller te zijn dan teamgenoot Lando Norris. De samenvatting van de eerst een enige training lezen? Klik hier! Samenvatting van de kwalificatie voor de Sprint lezen? Klik hier!

FIA deelt reprimande uit aan Tsunoda en Russell na sprintkwalificatie in België

De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor George Russell en Pierre Gasly nadat ze betrokken waren bij incidenten waar ook Yuki Tsunoda van Red Bull Racing onderdeel van was. Meer lezen over de twee straffen die de FIA uitdeelde na de kwalificatie voor de Sprint? Klik hier!

'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport is de toekomst van Max Verstappen voor komend jaar duidelijk. Het medium wijst op signalen uit de paddock, waaruit zou blijken dat de Nederlander in ieder geval volgend jaar nog de kleuren van Red Bull Racing zal verdedigen. Meer lezen over wat de beslissing precies in zal houden en wat het laatste nieuws is omtrent de toekomst van Verstappen bij Red Bull? Klik hier!

Verstappen heeft nog altijd contact met Horner: "Zelfs vandaag nog"

Hoewel er geluiden opgaan dat Max Verstappen en Christian Horner de laatste tijd niet door één deur konden, legt de viervoudig kampioen in België uit dat hij nog steeds contact heeft met zijn voormalig teambaas. Verstappen is dankbaar voor de gedeelde momenten, maar stelt ook dat het vrij normaal is dat er op een gegeven moment afscheid genomen moet worden. Meer lezen over het contact dat Verstappen nu nog heeft met Horner en wat hij van de beslissing heeft gevonden die Red Bull heeft genomen? Klik hier!

Lachende Jos Verstappen, Raymond Vermeulen en Helmut Marko aan tafel in België

De Grand Prix van België is dit weekend bezig op circuit Spa-Francorchamps en met name Max Verstappen en zijn toekomst zijn onderwerp van gesprek. In de paddock op vrijdagochtend zaten Helmut Marko, Jos Verstappen en Raymond Vermeulen aan tafel. Wat werd daar besproken? Meer lezen en zien van de ontmoeting en waar het mogelijk over ging? Klik hier!

