De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor George Russell en Pierre Gasly nadat ze betrokken waren bij incidenten waar ook Yuki Tsunoda van Red Bull Racing onderdeel van was.

Russell en Tsunoda moesten naar de stewards komen omdat ze zich niet aan de deltatijd zou hebben gehouden en te langzaam hadden gereden. Deze deltatijd is ingevoerd om te voorkomen dat er minder momenten van hinderen zouden zijn en coureurs niet te langzaam zouden gaan rijden. Gasly bleek echter, zo stelt de FIA, Tsunoda te hebben gehinderd. Gasly werd achtste, Tsunoda twaalfde en Russell dertiende.

Artikel gaat verder onder video

FIA spreekt zich uit

Tsunoda en Russell kregen een reprimande van de FIA voor het 'onnodig langzaam rijden' tijdens de sprintkwalificatie. Voor Tsunoda is het zijn tweede reprimande van het seizoen, voor Russell zijn eerste. Wat betreft het incident tussen Gasly en Tsunoda stelt de FIA dat er geen straf nodig is, omdat Tsunoda stelde dat hij een 'tow' kreeg van Gasly en dus de Japanner niet in de weg zat.

Zowel Tsunoda als Russell hebben een reprimande gekregen wegens het 'onnodig langzaam rijden' tijdens de sprintkwalificatie.#F1 #RedBull #BelgianGP pic.twitter.com/KONoFyNsS2 — GPFans NL (@GPFansNL) July 25, 2025

Gerelateerd