Piastri verplettert concurrentie tijdens training in België, Verstappen op achterstand

Oscar Piastri heeft met een rondetijd van 1:42.022 de concurrentie het nakijken gegeven tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van België. De Australiër was vier tienden sneller dan nummer twee Max Verstappen. Lando Norris sloot aan op de derde positie op een halve seconde. George Russell klokte de vierde tijd, maar deed dit op een hardere compound dan de rest.

De eerste vrije training op Spa-Francorchamps ging van start onder bewolkte maar droge omstandigheden. Carlos Sainz was één van de eerste coureurs die naar buiten ging, maar meldde gelijk een probleem aan de auto en dook weer naar binnen. Veel ogen waren er ook gericht op Verstappen, die met een grote update aan het raceweekend in België begon. Kan hij met zijn team weer de aansluiting vinden bij McLaren? Na ongeveer een kwartier rijden stond hij in ieder geval wel bovenaan met de snelste tijd, zij het op een zachtere compound dan de concurrentie. Hij was op de mediums ruim een halve seconde sneller dan Piastri op de harde band.

Leclerc neemt snelste tijd over in training op Spa

We naderden het eerste halve uur van de enige vrije training in België toen Leclerc richting de snelste tijd schoot. Op de harde band ging hij minimaal sneller dan Verstappen. Ocon wist zich ook in de top drie te mengen; op de medium band ging de coureur van Haas-naar de derde tijd, op anderhalf tiende van Verstappen. Lang bleef Ocon daar niet staan, want ook de beide coureurs van McLaren gingen er nog eens even goed voor zitten, op de harde compound. Piastri ging naar de tweede tijd, terwijl Norris bleef steken op plek vier, op een tiende achter Verstappen, die zijn tijd had neergezet op de medium band. Moeizaam ging het deze eerste vrije training bij onder meer de teams van Sauber en Racing Bulls, die aan de onderkant van de tijdenlijst bleven schommelen.

Teams en coureurs verzamelen zoveel mogelijk data in België

Vervolgens gingen de coureurs aan de slag met de long runs. Ze moesten ook wel, want alles moest in één training worden gepropt. Omdat het een sprintweekend is in België, hebben de teams en hun coureurs maar één oefensessie om de juiste afstelling te vinden. Richting het einde van de eerste en enige vrije training wisselden de coureurs dan ook nog maar eens naar de zachte band, om een paar kwalificatiesimulaties te doen. Want ook de pace voor de twee kwalificaties dit weekend moest in kaart worden gebracht door de teams.

Piastri vermorzelt concurrentie in snelle runs

Stroll was de eerste die een snelle run deed en ging naar de snelste tijd. Dit duurde echter niet lang, want Piastri dook er bijna met een seconde onderdoor en zette hiermee een ijzersterke ronde neer. Toen was het de beurt aan Verstappen, maar die bleef steken op een halve seconde van de McLaren. Verstappen verloor vervolgens ook nog een plekje aan Russell, die naar de tweede tijd ging - nota bene op de medium band. De overige coureurs deed hun runs op de zachte band. Leclerc kwam er ook niet aan te pas, hij bleef steken op acht tienden van Piastri.

Piastri klokt snelste tijd, Verstappen tweede in België

Piastri wist zich in de absolute slotfase nog iets te verbeteren en ging naar een 1:42.022, waarmee hij veruit de snelste was op de baan. Verstappen verbeterde zich ook, maar bleef steken op vier tienden. Wel stelde de Red Bull-coureur de tweede tijd veilig, voor Norris en Russell.

