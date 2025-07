De Grand Prix van België is dit weekend bezig op circuit Spa-Francorchamps en met name Max Verstappen en zijn toekomst zijn onderwerp van gesprek. In de paddock op vrijdagochtend zaten Helmut Marko, Jos Verstappen en Raymond Vermeulen aan tafel. Wat werd daar besproken?

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander hield grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Na het vertrek van Christian Horner, werden de geruchten nóg heviger. Op de donderdag in België werd er natuurlijk veel gesproken over wat er allemaal aan de hand is binnen Red Bull. Inmiddels lijkt - op basis van zijn mediamoment op donderdag - dat de kans gestegen is dat hij gewoon bij de Oostenrijkers blijft.

Entourage Verstappen aan tafel

Of toch niet? Het is wel duidelijk dat er een hoop moet gebeuren in de kern van het team, waar Horner dus op straat werd gezet, Laurent Mekies het stokje overnam én duidelijk is dat er richting 2026 de nodige zorgen zijn. Voorlopig is er dus nog niks zeker en wordt er veel gepraat om de koers en toekomst te bepalen. In de paddock van België, waar GPFans dit weekend ook aanwezig is, zat een delegatie van Verstappen, onder aanvoering van vader Jos en manager Vermeulen, aan tafel met Marko. Met de huidige gang van zaken, is de kans groot dat daar belangrijke dingen besproken werden. Opvallend detail: met name bij Verstappen senior - de man die in tijden van Horner toch niet altijd even vrolijk was - was er veelvuldig een grote lach te zien in het gesprek met de Red Bull-adviseur. Is de toekomst van zijn zoon in Milton Keynes inmiddels een zekerheidje?

Jos Verstappen, Raymond Vermeulen én Helmut Marko zijn vrijdagochtend in Spa aan tafel gespot, waarbij er veel gelachen werd en de sfeer goed leek. Is de toekomst van Max bij het team ineens een stuk veiliger?#RedBull #Verstappen #Belgium #F1 #Formula1 pic.twitter.com/3yxy52XLfS — Brian van Hinthum (@BvanHinthum) July 25, 2025

