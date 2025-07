Piastri zet Verstappen op halve seconde tijdens kwalificatie voor Sprint in België

Oscar Piastri heeft pole gepakt tijdens de kwalificatie voor de Sprint op het circuit van Spa-Francorchamps. De McLaren-coureur ging bijna een halve seconde sneller dan Max Verstappen, die tweede werd. De derde stek was er voor Lando Norris. Lewis Hamilton werd al in de eerste fase van deze kwalificatie uitgeschakeld.

Onder droge omstandigheden mochten de coureurs naar buiten voor de sprintkwalificatie op Spa-Francorchamps. Terwijl veel rijders direct het asfalt opzochten, bleef Verstappen nog wat langer binnen omdat er gesleuteld werd aan zijn auto. Al snel stroomden de eerste rondetijden binnen. Na de eerste paar ronden, was het even billenknijpen voor Antonelli en Bearman. Beide heren hadden met nog maar een paar minuten op de klok nog geen tijd staan. Antonelli spinde bij zijn eerste run in de grindbak en Bearman zag zijn rondetijd geschrapt worden door track limits. Verstappen had op dat moment de tweede tijd in handen, achter Piastri, die op dat moment de snelste op de baan was.

SQ1: Hamilton spint en is uitgeschakeld, ook Antonelli niet door

In de allerlaatste fase van SQ1 gingen de coureurs er nog eens goed voor zitten om zich veilig te rijden voor de volgende fase van deze ingekorte kwalificatie. Piastri, Verstappen en Norris, die samen de top drie vormden, bleven binnen. Zij hadden er voldoende vertrouwen in dat zij wel door zouden gaan naar het tweede deel. Wie in ieder geval niet door ging, was Hamilton. Hij stond al zeventiende, maar spinde in zijn laatste ronde en werd zodoende uitgeschakeld. Ook Albon, Hülkenberg, Colapinto en Antonelli wisten zich niet veilig te rijden voor SQ2. De spin van Hamilton zorgde nog wel voor de nodige ophef omdat er onduidelijkheid was over wanneer er wel en niet met de gele vlag werd gezwaaid.

SQ2: McLaren met hakken over de sloot

De start van SQ2 werd uitgesteld omdat het grind van de baan moest worden verwijderd. Toen er eenmaal groen licht werd gegeven doken de beide McLaren-coureurs direct naar buiten. Piastri ging naar de snelste tijd, maar zag deze tijd afgenomen worden vanwege track limits. Vervolgens was het de beurt aan Verstappen, die met een ijzersterke ronde naar de snelste tijd ging. Vervolgens deden ook de middenveld-teams serieus mee en dit zorgde ervoor dat zowel Piastri als Norris zich zorgen moesten maken. Norris verbeterde zich echter op de absolute valreep naar de snelste tijd en voorkwam zo een uitschakeling. Piastri ging ook nipt door met de negende tijd. Stroll, Alonso, Russell, Tsunoda en Lawson werden wel uitgeschakeld.

SQ3: Piastri pakt pole voor Sprint met halve seconde op Verstappen

In de beslissende fase gingen de coureurs zo laat mogelijk naar buiten. Verstappen ging sneller dan Norris, maar het was Piastri die er met pole position voor de sprintrace vandoor ging. De Australiër zette een 1:40.510 op de klokken en was daarmee bijna een halve seconde sneller dan Verstappen. Achter de top drie volgden Leclerc, Ocon, Sainz, Bearman, Gasly, Hadjar en Bortoleto.

