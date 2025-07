Hoewel er geluiden opgaan dat Max Verstappen en Christian Horner de laatste tijd niet door één deur konden, legt de viervoudig kampioen in België uit dat hij nog steeds contact heeft met zijn voormalig teambaas. Verstappen is dankbaar voor de gedeelde momenten, maar stelt ook dat het vrij normaal is dat er op een gegeven moment afscheid genomen moet worden.

Op de mediadag in België waren het vertrek van Horner en de toekomst van Verstappen een belangrijk gespreksonderwerp. De langstzittende teambaas in de Formule 1 kreeg daags na de race op Silverstone te horen dat hij plaats moest maken voor Laurent Mekies. Tegenover onder anderen GPFans liet Verstappen weten dat zijn management niets met de beslissing te maken had. Volgens hem willen de aandeelhouders en het management uiteraard terug naar de top, maar dan op een andere manier.

Mooie momenten gedeeld

Tegenover Sky Sports F1 legt Verstappen uit dat hij geen problemen heeft met zijn voormalig teambaas. Sterker nog, het duo heeft nog steeds contact met elkaar. "Natuurlijk heb ik met Christian gesproken [na zijn ontslag, red.]. Ik heb hem zelfs vandaag nog gesproken", aldus Verstappen in Spa-Francorchamps. De Nederlander behaalde al zijn successen bij Red Bull Racing onder leiding van Horner. "Wat dat betreft zal de relatie van mijn kant nooit veranderen. We hebben zoveel meegemaakt binnen het team, mooie, emotionele momenten. Het team voelt als een tweede familie, en daar hoort Christian bij. Ik ben gewoon enorm dankbaar voor alle momenten die we samen hebben doorgemaakt." Dat Horner nu is vertrokken, hoort nu eenmaal bij de Formule 1: "Of er nu iemand weggaat in een team, Christian of ik, dat gebeurt nu eenmaal in deze sport."

