In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag vond er een enorme crash plaats tijdens de GT World Challenge in Misano, waarbij een Lamborghini in vlammen op bleek te gaan, ging Jack Plooij in op wie de grootste winnaar is van het ontslag van Christian Horner bij Red Bull Racing, haalde Liam Lawson uit naar het team waar hij dit seizoen twee raceweekenden voor mocht rijden en liet Andrea Stella weten dat hij om de tafel wil om een wijziging van de reglementen voor te stellen. Dit is de GPFans Recap van 20 juli.

Stella wil met FIA om de tafel voor coureurs die niets meer durven te zeggen

McLaren-teambaas Andrea Stella wil met de FIA in gesprek over het feit dat coureurs na afloop van een race steeds minder durven te zeggen uit angst voor een straf. Max Verstappen is al langer wat voorzichtiger met zijn woorden, en Oscar Piastri hield na afloop van de race op Silverstone zijn kaken stijf op elkaar. Meer lezen over wat Stella te zeggen heeft over de FIA, de coureurs en de reglementen die momenteel de sport bezig weten te houden? Klik hier!

Montoya waarschuwt Verstappen en Red Bull: 'Hij heeft nu alle macht na ontslag Horner'

Juan Pablo Montoya heeft zich uitgesproken over het ontslag van Christian Horner als teambaas bij Red Bull Racing en de rol die Max Verstappen en zijn kamp daarin hebben gespeeld. De Colombiaanse oud F1-coureur waarschuwt de viervoudig wereldkampioen tevens dat 'iemand nu de volledige macht heeft' binnen het team. Meer lezen over wat Montoya te zegge heeft over de situatie bij Red Bull Racing en wat voor impact kamp Verstappen volgens hem heeft gehad in het ontslag van Horner? Klik hier!

Marko 'loopt de polonaise' na ontslag Horner: 'Daarom zal hij wel tevreden zijn'

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zal volgens Jack Plooij 'de polonaise' hebben gelopen nadat Christian Horner als teambaas bij Red Bull Racing werd ontslagen. Meer lezen over wat Plooij te vertellen heeft over de situatie bij Red Bull Racing en waarom Marko nu alle controle heeft binnen het team van Verstappen? Klik hier!

Bizarre crash in GT World Challenge: Lamborghini gaat in vlammen op na enorme klap

Het is een weekend zonder F1, maar in andere raceklassen wordt er volop geracet. Bij races horen ook vaak crashes, soms vrij heftige. Zo ook op deze zondag in Italië. Meer lezen en beelden zien van de enorme crash op het circuit in Misano? Klik hier!

Lawson boos op Red Bull na degradatie als teamgenoot Verstappen: 'Dat kreeg ik niet'

Liam Lawson heeft in een interview met F1.com openhartig gesproken over zijn worsteling na zijn recente degradatie bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander is nog steeds aan het herstellen van alles wat er gebeurde begin dit seizoen. Meer lezen over het boekje dat Lawson open heeft gedaan over het team van Verstappen en waarom hij vond dat hij meer tijd verdiende? Klik hier!

