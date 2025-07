Liam Lawson heeft in een interview met F1.com openhartig gesproken over zijn worsteling na zijn recente degradatie bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander is nog steeds aan het herstellen van alles wat er gebeurde begin dit seizoen.

Zijn zelfvertrouwen is, zo stelt hij zelf, nog steeds intact. Lawson werd na de Grands Prix van Australië en China vervangen door Yuki Tsunoda, nadat hij geen punten had kunnen scoren. Lawson, die eerder de stoel van Sergio Pérez overnam, kende een lastige start van zijn avontuur in F1. Tijdens de Grands Prix van Australië en China dit seizoen vielen zijn prestaties tegen, waardoor hij werd vervangen door de Japanner. De jonge coureur geeft aan dat hij door de hectische aard van het seizoen nog geen tijd heeft gehad om alles te verwerken. "Eerlijk gezegd, nog niet echt – nog niet. Ik denk dat de zomerpauze de tijd is dat iedereen mentaal even kan reflecteren, al is het maar voor een week ofzo."

Lawson over zelfvertrouwen na degradatie

Toch is, ondanks de teleurstelling, Lawson zijn zelfvertrouwen niet kwijtgeraakt. "Er is veel gespeculeerd dat mijn zelfvertrouwen een klap heeft gekregen en dergelijke, wat volledig onjuist is. Vanaf het begin van het jaar voelde ik me hetzelfde als altijd." Lawson stelt dat hij niet de tijd van Red Bull heeft gekregen die hij nodig had. "Ik denk dat dat het belangrijkste was om in zo'n team te gaan rijden, met zo'n auto. Het zou tijd kosten om je aan te passen en te leren. Zonder fatsoenlijk testen, de problemen tijdens het testen, de problemen in Melbourne tijdens de trainingen. Het ging niet van een leien dakje. Ik had tijd nodig en die kreeg ik niet."

Lawson over hectisch F1-seizoen

De drukte van een hectisch seizoen in F1 begint zijn tol te eisen, maar Lawson kijkt ondanks alles uit naar de races in België en Hongarije. De coureur wil de zomerpauze ingaan met een goed gevoel. "Hier word je gedwongen om goed uit een raceweekend te komen, vooral bij een triple-header, een dag te hebben om na te denken over wat er net is gebeurd, en dan moet je meteen aan de volgende race denken. Je raakt bijna verdwaald in deze wereld," aldus Lawson, die terugblikt op de opeenvolging van races. "Ik weet niet of het gezond is of niet, maar je denkt gewoon aan F1, de prestaties en het resultaat. Ik zit hier nu en we zijn bijna halverwege juli. Het jaar is gewoon voorbijgegaan. Het feit dat we 12 races hebben gedaan is waanzinnig, en ze zijn gewoon zo voorbijgegaan."