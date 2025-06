In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek onder meer Lando Norris zich tijdens een interview uitgelaten te hebben over het incident waar Max Verstappen en George Russell bij betrokken waren, kwamen de geruchten over de daadwerkelijke reden van de afwezigheid van Lance Stroll tijdens de Grand Prix van Spanje op gang, deelde de FIA een flinke schorsing uit in F3 en werd de privéjet van Verstappen flink in de gaten gehouden. Dit is de GPFans Recap van 2 juni.

Artikel gaat verder onder video

Norris knipoogt na clash Verstappen en Russell: 'George had straf moeten krijgen'

Lando Norris kwam tijdens de Grand Prix van Spanje als tweede over de finish, maar werd vrijwel de hele race op de huid gezeten door Max Verstappen. In de slotfase kwam hij eindelijk definitief los van de Red Bull-coureur, nadat Verstappen begon te worstelen en gestraft werd voor zijn moment met George Russell. Na afloop kreeg Norris de lachers op z'n hand door te stellen dat Russell gestraft had moeten worden. Meer lezen over wat Norris te zeggen had tegen Russell toen hij na de race en de actie van Verstappen naast de Brit stond? Klik hier!

FIA deelt schorsing uit aan Formule 3-coureur na 18 strafpunten in Spanje

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft tijdens de Grand Prix van Spanje besloten om een schorsing uit te delen. Het gaat om een Formule 3-coureur die een aantal gevaarlijke capriolen heeft uitgehaald op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Nicola Lacorte is ver over de limiet aan strafpunten gegaan. Meer lezen over welke straf de FIA heeft gegeven aan Lacorte en wat voor actie hem uiteindelijk deze schorsing op heeft geleverd? Klik hier!

Privéjet Verstappen landt in Praag in plaats van Monaco: verwarring onder fans op X

Max Verstappen zal na de intensieve Europese triple-header veel zin hebben gehad in wat rust en tijd met zijn familie in Monaco. Opvallend genoeg is de Nederlander echter niet richting thuisfront Monaco gevlogen na de race in Barcelona maar na een andere opvallende locatie. Meer lezen over waar de privéjet van Verstappen te vinden was? Klik hier!

Speculatie over vertrek Stroll: "Zit er niet iets heel anders achter dit statement?"

Een opmerkelijk bericht tussen de kwalificatie en race in Barcelona maakte kenbaar dat Lance Stroll niet in zou stappen voor de race en hij mogelijk nog meer races moet missen. Toch heersen er twijfels: betekent dit statement niet gewoon het einde van de Formule 1-loopbaan van Stroll? Meer lezen over het incident omtrent Stroll en wat dit voor mogelijke gevolgen heeft voor zijn toekomst bij Aston Martin en in F1? Klik hier!

Slecht nieuws voor Verstappen na drama in Spanje: 'Vlag halfstok, want het is gebeurd...'

Max Verstappen liep tijdens de Grand Prix van Spanje de nodige averij op, zeker ook met het oog op het F1-kampioenschap. De Red Bull Racing-coureur finishte door een tijdstraf slechts als tiende en zag daardoor zijn achterstand op de concurrentie vergroot worden. Ook zag hij coureurs als George Russell en Charles Leclerc dichterbij komen in het kampioenschap. Frans Verschuur hangt de vlag inmiddels halfstok, zo zegt hij. Meer lezen over wat Verschuur te zeggen heeft over de titelkansen van Verstappen na het weekend in Spanje? Klik hier!

Gerelateerd