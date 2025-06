Max Verstappen zal na de intensieve Europese triple-header veel zin hebben gehad in wat rust en tijd met zijn familie in Monaco. Opvallend genoeg is de Nederlander echter niet richting thuisfront Monaco gevlogen na de race in Barcelona maar na een andere opvallende locatie.

De triple-header langs Imola, Monaco en Barcelona kwam na een heetgebakerde Grand Prix van Spanje op zondag eindelijk tot zijn einde, waardoor Verstappen - die in Barcelona na zijn tien seconden tijdstraf genoegen moest nemen met de tiende positie - eindelijk weer wat rust kan nemen en tijd heeft voor zijn kersverse gezinnetje. De wereldkampioen is met de races in Miami, zijn uitstapje naar de Nordschleife én de triple-header de afgelopen weken amper thuis geweest en het leek dan ook aannemelijk dat hij na Spanje linearecta terug naar Monaco zou vliegen om naar zijn gezin te gaan.

Verstappen in Praag

Niets blijkt echter minder waar uit de data van Verstappen zijn privéjet. Nadat de Nederlander vertrok uit Catalonië, landde hij namelijk in Praag, Tsjechië. Het is de grote vraag wat de Red Bull-coureur daar gaat doen. Er wordt onder meer gespeculeerd over mogelijk race-activiteiten buiten de Formule 1 om, al komen sommige fans met hun lolbroek aan ook met andere opties op de proppen: "Mijn GOAT gaat lekker wat wiet roken in Praag, ik kan het hem niet kwalijk nemen!", stelt iemand. "Goedkoop bier", stelt iemand anders. "Max is daarheen om een raket te kopen om te gooien op Milton Keynes", besluit iemand anders met een knipoog.

