Slecht nieuws voor Verstappen na drama in Spanje: 'Vlag halfstok, want het is gebeurd...'

Max Verstappen liep tijdens de Grand Prix van Spanje de nodige averij op, zeker ook met het oog op het F1-kampioenschap. De Red Bull Racing-coureur finishte door een tijdstraf slechts als tiende en zag daardoor zijn achterstand op de concurrentie vergroot worden. Ook zag hij coureurs als George Russell en Charles Leclerc dichterbij komen in het kampioenschap. Frans Verschuur hangt de vlag inmiddels halfstok, zo zegt hij.

Na de Grand Prix van Spanje is het nog steeds Oscar Piastri die het klassement aanvoert met een comfortabele 186 punten en 5 overwinningen. Op de tweede stek staat Lando Norris met 176 punten en daarachter volgt Verstappen op behoorlijke afstand met 137 punten. Russell zit daar al weer gevaarlijk dicht achter met 11 punten, gevolgd door Leclerc met 94 punten. Verstappen heeft onder de Spaanse zon duidelijk averij opgelopen, en dat terwijl de schade best wel beperkt had kunnen worden, mits Verstappen geen beuk had uitgedeeld aan Russell en Red Bull de strategie wat beter had uitgevoerd. Dit gebeurde echter niet en dus lijkt het kampioenschap verder weg dan ooit. Volgens Verschuur is het zelfs al voorbij.

Vlag kan halfstok, want kampioenschap Verstappen is voorbij

Bij de uitzending van Grand Prix Radio laat Verschuur weten hoe de vlag er nu bij hangt bij hem thuis. "Ja, eigenlijk moet ik hem halfstok hangen he? Want het is eigenlijk gebeurd", zo klinkt hij bedrukt. En daarmee bedoelt hij het eventuele kampioenschap van Verstappen. "Ja, ik zie daar niet meer een wederopstanding van Red Bull [plaatsvinden]. Na dit weekend met alle ups en downs die ze hebben meegemaakt. Het ging hartstikke goed tot de safety car kwam en daarna werd het natuurlijk een rotzooitje. Het ging helemaal mis. Ik begrijp ook niet helemaal waarom die banden [de harde band, red.] eronder werden gezet."