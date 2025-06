Een opmerkelijk bericht tussen de kwalificatie en race in Barcelona maakte kenbaar dat Lance Stroll niet in zou stappen voor de race en hij mogelijk nog meer races moet missen. Toch heersen er twijfels: betekent dit statement niet gewoon het einde van de Formule 1-loopbaan van Stroll?

Stroll moet de race in Barcelona aan zich voorbij laten gaan, omdat hij - zo las het statement ast heeft van pijn in zijn hand en pols. "De afgelopen zes weken heeft Lance last gehad van pijn in zijn hand en pols", zo viel te lezen. "Zijn medische consultant gelooft dat dit samenhangt met de ingreep die hij in 2023 heeft ondergaan. Zijn medische team heeft bevestigd dat hij morgen niet zal racen en dat hij een ingreep zal ondergaan om deze problemen te verhelpen, waarna hij zich zal focussen op zijn herstel."

Artikel gaat verder onder video

Geruchten over uitbarsting

In GPFans Raceteam wordt het bijzondere statement behandeld door presentator Sebastiaan Kissing, die ook een ander opmerkelijk nieuwtje erbij betrekt: "Er zijn toch ook wel andere geluiden dat hij de pitbox even kort en klein heeft geslagen, dat er met spullen zijn gegooid en dat hij teamleden heeft uitgescholden en dergelijke, omdat hij niet tevreden was met de kwalificatie. Aldus de BBC, als we die moeten geloven. Hoe kan dat nou dan?" Redacteur Brian van Hinthum reageert: "Het is niet de eerste keer dat zoiets rond Stroll gebeurt, dat hij zich agressief opstelt tegenover teamgenoten. Het is misschien ook niet de meest sympathieke coureur die we rond hebben gelopen. Eerlijk is eerlijk, als ik hem in Imola en Monaco rond zie lopen... Alle coureurs zijn supersympathiek en nemen de tijd om met je te praten. Bij hem is het altijd zo vlak, loopt hij met een lang gezicht rond alsof het hem allemaal niet boeit en hij er geen zin in heeft."

Exit Stroll?

De grote vraag is dan ook of er niet meer achter dit hele verhaal zit dan slechts problemen met de pols: "Ik vraag me dan af: zit er niet iets heel anders achter dit statement?", vraagt Van Hinthum zich hardop af "Gaat het om zijn pols of wordt dit niet gewoon exit Stroll omdat hij er niet heel veel zin meer in heeft? Het is speculeren, maar ik vind het niet zo'n gekke gedachte." Ook de timing roept vraagtekens op: "Het was ook zo'n raar moment om hiermee te komen, zeker tussen de kwalificatie en de race. Dan mag je niemand anders in de auto meer zetten. Dan had je dit toch ook wel één of twee dagen eerder kunnen weten zou je zeggen."

Gerelateerd