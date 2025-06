Lando Norris kwam tijdens de Grand Prix van Spanje als tweede over de finish, maar werd vrijwel de hele race op de huid gezeten door Max Verstappen. In de slotfase kwam hij eindelijk definitief los van de Red Bull-coureur, nadat Verstappen begon te worstelen en gestraft werd voor zijn moment met George Russell. Na afloop kreeg Norris de lachers op z'n hand door te stellen dat Russell gestraft had moeten worden.

De race onder de Spaanse zon stond in het teken van de ogenschijnlijk bewuste botsing tussen Verstappen en Russell in de slotfase. Verstappen moest de Mercedes voorbij laten en was het hier niet mee eens. Duidelijk gefrustreerd ging hij op z'n gas en stuurde z'n Red Bull in de zijkant van de auto van Russell. Verstappen ontving van de FIA-stewards een tien seconden tijdstraf en drie strafpunten op zijn racelicentie. Na afloop gaf de viervoudig wereldkampioen tussen neus en lippen door toe dat hij Russell bewust had geraakt. Norris kreeg dan ook de lachers op z'n hand toen hij bij de camera van Sky Sports beweerde dat niet Verstappen maar Russell gestraft had moeten worden voor het incident.

Norris sarcastisch bij Britse pers: 'Russell had straf moeten krijgen!'

Na afloop van de Grand Prix stond Russell met de pers te praten en was Norris netjes aan het wachten op zijn beurt. Toen Russell wegliep en Norris het overnam, wendde de McLaren-coureur zich even tot zijn landgenoot. "Was jij dat die in aanraking kwam met Max? Ja? Ik kan niet geloven dat je op hem instuurde op die manier. Dat was gekkenwerk", zo lacht Norris, die duidelijk sarcastisch was. Vervolgens richtte hij zich tot de reporter van Sky en die wilde eigenlijk precies hetzelfde weten: hoe Norris aankeek tegen het moment van Verstappen en Russell. Maar ook bij de Britse pers zette Norris zijn sarcasme nog even door. De reporter kon haar vraag nog niet afmaken of Norris viel haar al in de rede: "George had duidelijk de penalty moeten krijgen! Het is overduidelijk."

