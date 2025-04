In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Yuki Tsunoda wist geen punt te scoren tijdens zijn thuisrace op het Suzuka International Racing Course. Toch deed hij genoeg om Red Bull Racing te laten besluiten hem het seizoen af te laten maken bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant, als teamgenoot van Max Verstappen. Lando Norris verwacht dat de Nederlander de favoriet zal zijn in Bahrein. Aankomend raceweekend zullen een boel rookies in actie komen. Onder andere Mercedes heeft aangekondigd wie op de vrijdag zal instappen. Verder gaat Red Bull met een update voor de RB21 komen, heeft Kelly Piquet het geslacht van baby Verstappen verklapt en zijn Lewis Hamilton en Ferrari het oneens met elkaar.

Marko bevestigt line-up Red Bull Racing voor restant 2025-seizoen

Ook al kwam Yuki Tsunoda in de F1 Grand Prix van Japan niet verder dan de twaalfde plaats, waar Max Verstappen op indrukwekkende wijze de race wist te winnen, was Helmut Marko toch te spreken over het optreden van de coureur uit Sagamihara: "Yuki is tevreden over de set-up van Max. Ze hebben dezelfde voorkeuren, dus dat gaat goed samen", klinkt het in gesprek met het Oostenrijkse ORF. "De eerste race verliep redelijk soepel. In de vrije trainingen lag hij constant twee tot drie tienden achter Max. Ook in de kwalificatie, tot hij werd geëlimineerd [in Q2]." Lees hier het hele artikel over wie plaatsneemt naast Max Verstappen voor de komende Grands Prix.

Norris ziet in Red Bull de grote favoriet voor GP van Bahrein

Lando Norris verwacht dat Red Bull komend weekend weer de bovenliggende partij kan zijn. Volgens de McLaren-coureur speelt het bochtachtige karakter van het Bahrain International Circuit in de kaarten van het team van Max Verstappen. "Onze zwakte lag overduidelijk in de langzame bochten", stelde hij over zijn papajakleurige bolide. "Als je dan vooruitkijkt naar Bahrein, waar de snelheid nog lager ligt in bepaalde secties, weet je dat juist die zwakke punten daar extra blootgelegd kunnen worden. Dat maakt het lastig, want tegelijkertijd komen onze sterke punten daar minder goed tot hun recht." Lees hier het hele artikel over waarom Lando Norris denkt dat Max Verstappen er goed voor zal staan.

Russell moet Mercedes-bolide afstaan tijdens eerste vrije training Bahrein

George Russell moet zijn Mercedes-bolide afstaan tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Het is een verplichting die sinds 2025 in de regels staat, waarbij elk Formule 1-team vier keer per seizoen een coureur met minder dan twee Grands Prix aan het stuur heeft laten zitten achter het stuur moet laten kruipen. Tijdens de eerste vrije training in Bahrein zal reservecoureur Frederik Vesti in de W16 van Russell stappen. Tevens komen Dino Beganovic voor Ferrari, Luke Browning voor Williams, Felipe Drugovich voor Aston Martin en Ryō Hirakawa voor Haas in actie. Lees hier het hele artikel over de rookie die voor Mercedes zal uitkomen.

'Red Bull wil hoge bandenslijtage verhelpen met twee gerichte updates in Djedda'

Het team van Red Bull Racing wil nog voordat het eerste grote updatepakket arriveert in Imola, de bandenslijtage van de RB21 verbeteren. Het team heeft een aantal aanknopingspunten ontdekt uit de eerste drie raceweekenden en wil voor de wedstrijd in Saoedi-Arabië de ophanging van de wagen onder handen nemen, zo meldt Formula Analisi Technica. Het medium weet niet precies welk onderdeel wordt vernieuwd, maar dat ligt vooral aan de moeilijkheid van de zaak. Zo zijn er een aantal manieren om de bandenslijtage tegen te gaan. Het gaat dan om mechanische slijtage, maar ook thermische slijtage. Lees hier het hele artikel over de aankomende updates voor de Red Bull RB21.

Kelly Piquet verklapt geslacht aankomende kindje met Max Verstappen

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn de dagen aan het aftellen tot hun kindje ter wereld gaat komen. Voorlopig hebben we niet te horen gekregen of het een jongetje of meisje wordt, maar na de laatste Instagram-post van de Braziliaanse die voor de tweede keer moeder gaat worden, lijken we dat nu wél te weten. Omdat het heugelijke moment bijna zover is, vond er afgelopen weekend een heuse babyshower plaats om Piquet eens goed in de watten te leggen. In een speciale post op Instagram blikt Piquet terug op de festiviteiten en in die post lijkt ze met een verborgen boodschap te 'verraden' welk geslacht het aanstaande kindje van Verstappen en haar zal hebben. Lees hier het hele artikel over de babyshower van Kelly Piquet.

Ferrari en Hamilton niet eens met elkaar over rijhoogte: "Geldt niet alleen voor ons"

Ferrari eindigde slechts 14 punten achter constructeurskampioenen McLaren vorig jaar en dus hoopten ze tijdens het F1-seizoen van 2025 weer mee te kunnen doen om de titel. Daar is nog weinig van gekomen met tot nu toe als enige hoogtepunt de sprintzege van Lewis Hamilton. De nieuwe aanwinst van de Scuderia is het oneens met het team over waar de problemen liggen. "Dit resultaat komt niet overeen met het potentieel van de auto", vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media in Japan, geciteerd door F1 Technical. "Er valt nog performance te vinden en het team werkt ontzettend hard achter de schermen. We rijden hoger [qua afstelling] dan we hadden gewild. Ik weet niet of iedereen in dat opzicht in hetzelfde schuitje zit, maar het is hoger dan we wilden vergeleken met het raceweekend hiervoor." Teambaas Frédéric Vasseur is het niet met zijn coureur eens. Lees hier het hele artikel over Ferrari en Lewis Hamilton die het niet eens worden over de afstelling van de SF-25.

