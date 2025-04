Ferrari eindigde slechts 14 punten achter constructeurskampioenen McLaren vorig jaar en dus hoopten ze tijdens het F1-seizoen van 2025 weer mee te kunnen doen om de titel. Daar is nog weinig van gekomen met tot nu toe als enige hoogtepunt de sprintzege van Lewis Hamilton. De nieuwe aanwinst van de Scuderia is het oneens met het team over waar de problemen liggen.

De rode bolides leken goed mee te komen tijdens de wintertest van Bahrein en er werd veel verwacht van Charles Leclerc en diens kersverse ploegmaat Hamilton. Maar de Ferrari SF-25 moest voor Australië hoger worden afgesteld, omdat ze bang waren gediskwalificeerd te worden voor een te veel versleten vloer. Ze kwamen niet in de buurt van het podium tijdens de seizoensopener. Hamilton kon eventjes het roer omgooien tijdens de Sprint in Shanghai, maar op de zondag waren ze weer niet vooraan te vinden. Het ging van kwaad tot erger, toen beide Ferrari's gediskwalificeerd werden. In het geval van Hamilton lag de auto nog steeds te laag aan de grond. De vierde positie van Leclerc in Japan is tot dusver de hoogste klassering van een Ferrari in een Grand Prix dit jaar. Volgens Hamilton mist hij snelheid, omdat de rijhoogte te hoog zou zijn, maar Frédéric Vasseur is het niet eens met zijn coureur.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton gaat zelf aan de tekentafel bij Ferrari: "Ik wil een F44 ontwerpen"

Hogere rijhoogte

"Dit resultaat komt niet overeen met het potentieel van de auto", vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media in Japan, geciteerd door F1 Technical. "Er valt nog performance te vinden en het team werkt ontzettend hard achter de schermen. We rijden hoger [qua afstelling] dan we hadden gewild. Ik weet niet of iedereen in dat opzicht in hetzelfde schuitje zit, maar het is hoger dan we wilden vergeleken met het raceweekend hiervoor."

© Getty Images

OOK INTERESSANT: Hamilton niet verbaasd over snelle ingreep Red Bull: "Behoorlijk pittig"

Het is hetzelfde voor iedereen

"We willen allemaal de wagen lager afstellen, dan zouden we allemaal meer downforce hebben, maar voor iedereen is er een limiet", legde teambaas Vasseur uit op Suzuka. "De limiet is wanneer de vloer schraapt en de limiet is het reglement. We zijn het hele weekend bezig met die limiet opzoeken, en kijken waar we de auto een beetje lager kunnen laten rijden, maar op een gegeven moment zit je te laag. Het is hetzelfde voor iedereen en we weten allemaal dat de prestaties en de rijhoogte aan elkaar verbonden zijn met dit type auto. Het geldt niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Het is zo vandaag de dag, maar ook de afgelopen twee jaar. We waren in Austin in 2023 gediskwalificeerd, net als Mercedes, omdat we dat punt wilden bereiken. Het is niet karakteristiek voor de Ferrari dit jaar, het is zoals het is voor het hele veld."

Gerelateerd