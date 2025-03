Lewis Hamilton is van plan een van de volgende straatauto's van Ferrari te ontwerpen. Hij zou gaan om een opvolger van de F40, beschreven als de favoriete supercar van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1.

De transfer van Hamilton is een van de meest besproken onderwerpen van het afgelopen jaar. Hij beleefde ontzettend veel succes met Mercedes, eerst bij McLaren met de krachtbron van de Zilverpijlen en daarna met het fabrieksteam. Hij schreef de eerste van tot nu toe zeven titels op zijn naam in 2008, maar na een aantal tegenvallende seizoenen met de Britse formatie stapte hij in 2013 over naar het eigen team van Mercedes. Hamilton werd voor gek verklaard, maar het zou hem nog eens zes titels opleveren. Er waren opnieuw twijfels, toen Hamilton zijn stap richting Ferrari aankondigde en het is tot dusver een wisselvallig seizoen geweest voor de man uit Stevenage.

Hoogte- en dieptepunten voor Ferrari

De wintertest in Bahrein zag er sterk uit voor Ferrari, dus toen de coureurs van de Italiaanse Scuderia zich kwalificeerden als zevende en achtste voor de Grand Prix van Australië en finishten als achtste en tiende, was dat wel een teleurstelling. Hamilton draaide het op de zaterdag in China compleet om door vanaf de pole position de Sprint te domineren en zijn eerste zege te verdienen in de rode kleuren. De Ferrari presteerde vervolgens weer middelmatig op de zondag, voordat de Brit en zijn teamgenoot Charles Leclerc werden gediskwalificeerd.

Ferrari F44

Hamilton zal niet alleen racen voor Ferrari, maar ook aan de tekentafel zitten voor de iconische autofabrikant. "Eén van de dingen die ik heel graag wil doen, is het ontwerpen van een Ferrari. Ik wil een F44 ontwerpen", aldus Hamilton tegenover de media. 44 is natuurlijk het startnummer van de coureur. "Het zal op basis zijn van een F40 met een daadwerkelijke schakelpook. Ik ga daar de komende jaren mee aan de slag."

De Ferrari F40, waarvan er tussen 1987 en 1992 meer dan 1300 van zijn geproduceerd, is de favoriete supercar van Hamilton. Voor zijn eerste werkdag bij Ferrari poseerde hij met een F40, gekleed in pak met een lange jas over zijn schouders, als eerbetoon aan Enzo Ferrari. De foto werd op Instagram de meest gelikete Formule 1-gerelateerde post.

