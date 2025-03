Davide Valsecchi heeft opnieuw zijn twijfels geuit over de impact die Lewis Hamilton heeft sinds zijn komst bij Ferrari. Ondanks de indrukwekkende staat van dienst en de commerciële voordelen - zoals een stijgende verkoop van merchandise - wordt er getwijfeld aan zijn prestaties van de laatste jaren

Hamilton heeft het nog niet makkelijk gehad bij Ferrari. Hij debuteerde in Australië met een tiende plek en ook tijdens de kwalificatie in Melbourne kwam hij niet verder dan de achtste plaats, 0.218 seconden trager dan teamgenoot Charles Leclerc, die op zeven begon. Valsecchi stelt dat ook minimale achterstanden - al rond de 0,2 seconden - cruciaal kunnen zijn, zeker in een auto die technisch gezien niet meer de garantie van topprestaties biedt.

Diskwalificaties

In China was er even reden tot juichen: Hamilton won de sprintrace door onder meer later te remmen in de bochten, wat hem zo'n 0.2 seconden opleverde ten opzichte van Leclerc. Toch werd de vreugde op de korte sprints overschaduwd door de hoofdrace. Zowel Hamilton als Leclerc werden in China gediskwalificeerd - een gevolg van niet behalen van technische voorwaarden. Hamilton's auto bleek door overmatige slijtage aan de skid blocks, terwijl Leclerc's SF-25 één kilogram onder het minimumgewicht zat. Bij Leclerc bleek dat dit deels kwam door te intensief banden- en waterverlies, waarbij een lek in het drinksysteem een rol speelde.

Stom om te zeggen

Valsecchi vindt het "stom" om te beweren dat Ferrari een fout heeft gemaakt door Hamilton binnen te halen, ondanks zijn matige prestaties de afgelopen drie jaar. Hij benadrukt dat Hamilton - na zijn eigen aanpassingen in China - wel eenmaal liet zien dat hij met het juiste gevoel voor de auto sneller kan komen dan Leclerc. Desondanks wijst hij op het verschil in stabiliteit tussen Hamilton en de dominante Verstappen, wat op de lange termijn mogelijk grote consequenties heeft. "Het zou stom zijn om te zeggen. Tijdens het testen was hij heel snel en liet hij zich zien als een ster. In Maranello hebben ze financieel al gewonnen", vertelt hij tegenover Corriere della Sera. "Met Verstappen had je een nummer één op de baan. Met Lewis is dat niet zo. Hij is snel in de regen, rijdt weinig auto's kapot en hij is betrouwbaar. Maar hij heeft de afgelopen drie jaar matige prestaties laten zien. Op je veertigste kun je gewoon niet zijn zoals op je 25e", zo besluit hij.