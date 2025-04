Lando Norris verwacht dat Red Bull komend weekend weer de bovenliggende partij kan zijn. Volgens de McLaren-coureur speelt het bochtachtige karakter van het Bahrain International Circuit in de kaarten van het team van Max Verstappen.

Tijdens de Grand Prix van Japan liet Verstappen nog maar eens zien wat hij in zijn mars heeft en dit zal Norris niet geruststellen voor het aankomende raceweekend. Volgens hem ligt het circuit, met de vele langzame bochten en technische secties, het allerbest bij de auto's van de Red Bull.

Zwaktepunten McLaren

Na afloop van de Grand Prix van Japan was Norris duidelijk over waar McLaren terrein verloor: “Onze zwakte lag overduidelijk in de langzame bochten,” stelde hij. “Als je dan vooruitkijkt naar Bahrein, waar de snelheid nog lager ligt in bepaalde secties, weet je dat juist die zwakke punten daar extra blootgelegd kunnen worden. Dat maakt het lastig, want tegelijkertijd komen onze sterke punten daar minder goed tot hun recht.” Norris is van mening dat Red Bull hun auto heeft verbeterd sinds het begin van het seizoen, nadat beide McLarens werden verslagen door de 27-jarige Nederlander.

Red Bull favoriet

Hoewel McLaren flinke stappen heeft gezet, blijft Norris realistisch over wat mogelijk is in Sakhir. “We blijven pushen, maar je moet eerlijk zijn: Red Bull blijft op dit soort circuits de favoriet. Wij moeten er gewoon weer het maximale uithalen.” Er staat dus een raceweekend op het programma dat in het teken zal staan van het bochtige karakter. De vraag zal zijn: Weet Verstappen weer te verassen?

