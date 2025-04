Max Verstappen en Kelly Piquet zijn de dagen aan het aftellen tot hun kindje ter wereld gaat komen. Voorlopig hebben we niet te horen gekregen of het een jongentje of meisje wordt, maar na de laatste Instagram-post van de Braziliaanse die voor de tweede keer moeder gaat worden, lijken we dat nu wél te weten.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016. Inmiddels is natuurlijk ook de eerste baby van Verstappen en Piquet onderweg en is het wachten tot ze later dit jaar met zijn vier zullen zijn.

Het is een meisje!

Heel lang gaat het niet meer duren, want naar alle waarschijnlijkheid zal de geboorte van Verstappen zijn eerste kleine in april plaats gaan vinden. Omdat het heugelijke moment bijna zover is, vond er afgelopen weekend een heuse babyshower plaats om Piquet eens goed in de watten te leggen. In een speciale post op Instagram blikt Piquet terug op de festiviteiten en in die post lijkt ze met een verborgen boodschap te 'verraden' welk geslacht het aanstaande kindje van Verstappen en haar zal hebben: het lijkt namelijk een meisje te worden. In één van de slides wordt er door een genodigde op het feestje geschreven over een aankomend meisje in het gezin. Ook de verschillende roze attributen die we op de verschillende slides voorbij zien komen, liegen er niet om.

i guess… it’s a girl??? girl dad again! ☺️ pic.twitter.com/UThCBIuqO3 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) April 8, 2025

