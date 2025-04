Red Bull-topman Helmut Marko is te spreken over het debuut van Yuki Tsunoda in Japan, en laat weten wat de plannen voor de rest van het 2025-seizoen zijn, wat betreft de line-up van het team.

Yuki Tsunoda debuteerde afgelopen weekend in Japan als coureur voor Red Bull Racing, nadat hij vier seizoenen in dienst van zusterteam Racing Bulls verreed. De 24-jarige coureur moest eind vorig jaar nog toekijken hoe het Red Bull-management hem passeerde en Liam Lawson aanwees als vervanger van Sergio Pérez, maar de Kiwi werd al na twee races weer teruggezet naar het zusterteam, vanwege tegenvallende prestaties.

Tsunoda tevreden met afstellingen Verstappen

Tsunoda kwam op Suzuka niet verder dan de twaalfde plaats, waar Verstappen op indrukwekkende wijze de race wist te winnen. Desalniettemin is Helmut Marko te spreken over het optreden van de coureur uit Sagamihara: "Yuki is tevreden over de set-up van Max. Ze hebben dezelfde voorkeuren, dus dat gaat goed samen", klinkt het in gesprek met het Oostenrijkse ORF.

Line-up Red Bull Racing 2025

Marko vervolgt: "De eerste race verliep redelijk soepel. In de vrije trainingen lag hij constant twee tot drie tienden achter Max. Ook in de kwalificatie, tot hij werd geëlimineerd [in Q2]. Dat is een behoorlijke prestatie, als je niet eerst meer tijd krijgt. Yuki gaat het seizoen afmaken bij Red Bull", zo maakt de Oostenrijker een eind aan de speculaties over of er nog een nieuwe wissel bij Red Bull Racing aan zit te komen.

