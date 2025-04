George Russell moet zijn Mercedes-bolide afstaan tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Het is een verplichting die sinds 2025 in de regels staat, waarbij elk Formule 1-team vier keer per seizoen een coureur met minder dan twee Grands Prix aan het stuur heeft laten zitten achter het stuur moet laten kruipen.

Tijdens de eerste vrije training in Bahrein zal reservecoureur Frederik Vesti in de W16 van Russell stappen. De Deen heeft al de nodige ervaring opgedaan in de simulator en hij kwam in 2023 al tijdens vrijdagtrainingen in actie in Mexico-Stad en Abu Dhabi. Inmiddels levert hij met zijn werk in Brackley een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de auto en dus is het niet gek dat hij in deze sessie de kans krijgt om op het asfalt te verschijnen.

Vesti enthousiast

Vesti is enthousiast over de kans om in de W16 te rijden: "Ik kijk er enorm naar uit om tijdens VT1 in Bahrein voor het eerst in de W16 te mogen stappen. Het is voor mij een spannend vooruitzicht dat ik al mijn werk in de simulator nu in de praktijk kan brengen", zegt Vesti. De Deen heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2025 iedere kans achter het stuur van een F1-auto te grijpen en zo het team - en collega's George Russell en Andrea Kimi Antonelli - te helpen. "Ik ben Mercedes heel dankbaar dat ze me weer zo'n kans geven. Aan het begin van het jaar heb ik mezelf ten doel gesteld om iedere kans achter het stuur van een F1-auto in 2025 te maximaliseren. Dat is wat ik hoop te bereiken in Bahrein. Ik ga er alles aan doen om het team, George en Kimi te helpen zich voor te bereiden op de rest van het weekend."