In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag.

Viaplay organiseerde deze vrijdag een mediadag op het Circuit Zandvoort in aanloop naar het F1-seizoen van 2025 en GPFans mocht daar bij zijn. De streamingdienst kondigde aan dat er een nieuw livestudio-programma komt als tegenhanger van het Ziggo Sport Race Café en Rob Kamphues zal dit presenteren. Ook Max Verstappen, via videocall, kwam aan het woord. De regerend wereldkampioen zegt dat McLaren de favoriet is dit seizoen. Ondertussen vraagt Martin Brundle zich af of de coureur van Red Bull Racing in 2025 een Grand Prix zal moeten missen. Verder vertelt Nelson Piquet junior een anekdote over 'huisman' Verstappen, neemt Amanda Newey 'afscheid' van haar man Adrian en heeft de Formule 1 dan eindelijk Cadillac officieel toegelaten.

Brundle over vaardigheden Verstappen: "We zagen het tegen Hamilton en Norris"

Max Verstappen begint het aankomende Formule 1-seizoen met maar liefst acht strafpunten achter zijn naam. De coureur van Red Bull Racing zit dus dichtbij een schorsing. Zal hij in 2025 een Grand Prix moeten uitzitten? Martin Brundle verwacht in ieder geval dat Verstappen zijn rijstijl niet gaat aanpassen. "Nee, hij gaat op precies dezelfde manier weer racen", antwoordde Brundle op die vraag bij Sky Sports F1. "Dat is hoe hij is geprogrammeerd en dat is waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. We zagen het tegen Lewis [Hamilton in 2021], we hebben het recentelijk nog gezien tegen Lando. Hoe intenser het kampioenschap wordt, hoe agressiever Max gaat rijden." Lees hier het hele artikel over Martin Brundle die een mogelijke schorsing van Max Verstappen bespreekt.

Piquet jr. deelt anekdote over 'huisman' Verstappen: 'Toen Kelly thuiskwam raakte ze in paniek'

Volgens voormalig Formule 1-coureur, maar vooral ook de zwager van Max Verstappen, Nelson Piquet jr., is de Nederlander niet zo’n geweldige huisman. De Braziliaan deelt een anekdote over de viervoudig wereldkampioen, die eten van drie jaar oud aanbood. Toen zijn vriendin Kelly Piquet thuiskwam, raakte ze in paniek. Lees hier het hele artikel over de anekdote van Nelson Piquet junior.

Amanda Newey neemt alvast 'afscheid' van Adrian: 'Laten we over vijf jaar bijpraten'

Adrian Newey was jarenlang in dienst bij Red Bull Racing, totdat vorig jaar bekend werd dat hij zou vertrekken. Lange tijd was onduidelijk of hij überhaupt nog in de Formule 1 zou blijven werken of dat hij zich zou gaan richten op zijn andere hobby: zeilboten. Ferrari werd in de wandelgangen genoemd, maar uiteindelijk koos hij voor Aston Martin. Amanda Newey, de vrouw van Adrian, beseft dat haar man een flinke klus te wachten staat om Aston Martin naar de top te brengen. Newey sloot zich afgelopen maandag aan bij het team en richt zich voornamelijk op de wagen voor 2026. Volgens Amanda mag hij daar echter flink de tijd voor nemen. Lees hier het hele artikel over de vrouw van topontwerper Adrian Newey.

© Aston Martin Aramco F1 Team

Viaplay onthult grote tegenhanger van Ziggo Sport Race Café: 'Vrooooom'

Rob Kamphues was jarenlang het gezicht van de Formule 1 bij Ziggo Sport. Samen met Tom Coronel en Robert Doornbos voorzag hij de beelden van de nodige analyses. Coronel was al enige tijd niet meer bij de zender te bewonderen, en ook Doornbos kondigde vorig jaar zijn vertrek aan. Kamphues maakte in december bekend dat hij in dienst gaat van Viaplay. In Zandvoort presenteerde de streamingdienst de plannen voor het nieuwe seizoen, waaruit blijkt dat de programmering een flinke opschudding krijgt. Kamphues mag 'Vrooooom' gaan presenteren, de tegenhanger van het Ziggo Sport Race Café. Lees hier het hele artikel over het nieuwe programma van Viaplay.

© GPFans

Verstappen duidelijk: 'Gaan in Australië nog niet meedoen om de zege'

Max Verstappen heeft zijn eerste kilometers in een officiële F1-sessie sinds vorige week achter de rug dankzij de testdagen in Bahrein. Volgend weekend begint het seizoen in Australië, maar de Nederlander heeft daar geen goed nieuws over. Tijdens de mediadag van Viaplay, waar ook GPFans bij aanwezig was, ging Verstappen eerder al in op wat de sterke en zwakke punten zijn van de RB21 richting de start van het nieuwe seizoen. De conclusie van de Nederlander is na de testdagen dat McLaren favoriet is en zijn eigen team nog genoeg te doen heeft. "Er is werk aan de winkel. Als je naar de rondetijden kijkt, dan denk ik dat McLaren de favoriet is [richting Australië]." Lees hier het hele artikel over de verwachtingen van Max Verstappen voor de eerste race van het seizoen.

F1 en FIA ronden proces af: Cadillac vanaf 2026 als elfde team op de grid

Het is nu na een lang proces dan eindelijk officieel: Cadillac (General Motors) en TWG Motorsports, waar Andretti inmiddels onder valt, zullen vanaf 2026 de handen ineen gaan slaan om een elfde F1-team op de grid te brengen bij de start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Het statement van F1 en de FIA: "De FIA en de Formule 1 kunnen bevestigen dat, na afronding van hun respectieve sportieve, technische en commerciële beoordelingen, de aanvraag van General Motors en TWG Motorsports om vanaf 2026 een Cadillac-team op te nemen in het FIA Formule 1-wereldkampioenschap is goedgekeurd." Lees hier het hele artikel over de toelating van Cadillac in de Formule 1.

