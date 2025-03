Max Verstappen heeft zijn eerste kilometers in een officiële F1-sessie sinds vorige week achter de rug dankzij de testdagen in Bahrein. Volgend weekend begint het seizoen in Australië, maar de Nederlander heeft daar geen goed nieuws over.

Tijdens de mediadag van Viaplay, waar ook GPFans bij aanwezig was, ging Verstappen eerder al in op wat de sterke en zwakke punten zijn van de RB21 richting de start van het nieuwe seizoen. De conclusie van de Nederlander is na de testdagen dat McLaren favoriet is en zijn eigen team nog genoeg te doen heeft. "Er is werk aan de winkel. Als je naar de rondetijden kijkt, dan denk ik dat McLaren de favoriet is [richting Australië]."

Verstappen over testdagen in Bahrein

Verstappen blikt ook terug op de testdagen, waarin hij na Liam Lawson het laagste aantal rondjes reed (Lance Stroll reed er ook minder, maar was ziek op vrijdag). Red Bull Racing reed als team ook het laagste aantal rondjes, mede door problemen op dag twee en drie. Verstappen moet dit ook toegeven. "Voor ons ging niet alles soepel, maar aan de andere kant heb ik nog wel wat ideeën over hoe we de auto kunnen verbeteren. Ik heb ook veel tijd doorgebracht in de simulator. Ik zat gisteren nog in de simulator met het team."

Verstappen richting GP Australië

Volgende week gaat na een lange periode zonder raceweekend het seizoen 2025 dan eindelijk beginnen. Dit keer niet in Bahrein zoals de afgelopen jaren normaal was geworden, maar in Australië zoals dat daarvoor altijd het geval was. Verstappen is echter vrij duidelijk richting zowel Red Bull als zijn fans over de kansen richting volgend weekend: "Ik denk niet dat we in Melbourne al meedoen voor de overwinning. Hopelijk kunnen we wel binnen een paar wedstrijden wat verbeteringen doorvoeren."

