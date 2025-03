Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen erkent dat Red Bull er tijdens de testdagen iets minder goed uitzag dan het team aanvankelijk zelf had verwacht. De RB21 is al een betere wagen dan de RB20, maar volgens Verstappen zijn de problemen met de hobbels en kerbstones nog altijd aanwezig.

Afgelopen week werden de testdagen in Bahrein verreden en Red Bull toonde daar de nieuwe wagen. De bolide had veel weg van haar voorganger, maar Pierre Waché benadrukte dat er wel degelijk een heleboel is veranderd, zij het onder de 'motorkap'. De rondetijden zeggen niet zoveel tijdens de testdagen, maar naast Verstappen kende ook teamgenoot Liam Lawson een spin tijdens de wintertest. Daarnaast waren er problemen met de waterdruk en kampte Verstappen met een motorprobleem.

Conclusies na testdagen

Hoewel het slechts om testdagen ging, blikt Verstappen op het Viaplay-evenement in Zandvoort, waar ook GPFans aanwezig was, terug op een redelijke wintertest. "Het is natuurlijk nooit goed genoeg. Ik denk dat we er met z'n allen iets meer van hadden verwacht in Bahrein", zo luidt de voorlopige conclusie. Wel benadrukt de 27-jarige coureur dat de engineers met de data aan de slag zijn gegaan. "Na de testdagen heb je wat meer tijd om door de data te gaan en kom je tot bepaalde conclusies." Hij verwacht dan ook dat de RB21 in Melbourne iets beter voor de dag komt. "Dus ik denk dat het in Melbourne allemaal iets optimaler kan worden afgesteld. Maar ik denk dat we nog wel een aantal dingen moeten verbeteren."

Hobbels en kerbstones

Als de Nederlander de RB21 naast de wagen van vorig jaar legt, voelt hij verschillen: "Qua balans misschien wel iets meer, dat het wat meer samenkomt bij het ingaan van de bocht tot het midden van de bocht. Aan de andere kant zijn er nog wel wat problemen met de kerbstones en hobbels. Dat is natuurlijk niet ons sterkste punt. Daar blijf ik gewoon op hameren. Het hoeft ook niet altijd aan de buitenwereld gezegd te worden; tijdens de meetings wordt daar wel druk over gesproken."