Volgens voormalig Formule 1-coureur, maar vooral ook de zwager van Max Verstappen, Nelson Piquet jr., is de Nederlander niet zo’n geweldige huisman. De Braziliaan deelt een anekdote over de viervoudig wereldkampioen, die eten van drie jaar oud aanbood. Toen zijn vriendin Kelly Piquet thuiskwam, raakte ze in paniek.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen weer van start. Verstappen gaat op jacht naar zijn vijfde wereldtitel, al lijkt het veld dit seizoen enorm dicht bij elkaar te zitten. McLaren doorstond de testdagen goed, en ook Mercedes zat er goed bij. Over Ferrari bestaan nog wat vraagtekens, al wijst de Tifosi al naar een mogelijke achtste wereldtitel voor aanwinst Lewis Hamilton. Red Bull kwam op vrijdag met een nieuw pakket, waarvan technisch directeur Pierre Waché aangaf dat het een stap vooruit is, maar mogelijk nog niet genoeg.

Ontspanning

Voordat het seizoen losbarst, is er nog tijd voor ontspanning. Piquet jr. was afgelopen week op bezoek bij zijn zus in Monaco om daar een week door te brengen. Kelly had echter nog een afspraak op het moment dat hij en zijn vrouw aankwamen. Huisman Verstappen ontving hen en Piquet jr. wilde graag de nodige eiwitten voor het avondeten. Kelly gaf aan dat er genoeg vlees in de vriezer lag en dat er alleen nog een salade nodig was.

Kelly in paniek maar, niemand werd ziek

Nelsinho ging naar de vriezer, haalde er een stuk vlees uit en liet het aan Verstappen zien, die als huisman niet aarzelde en bevestigde dat het prima was. Iedereen at rustig – behalve Kelly, die nog steeds weg was. Toen ze thuiskwam en het vlees zag, raakte ze in paniek. Het bleek namelijk al drie jaar oud te zijn. Kelly vertelde dat het nog voedsel was uit de tijd dat ze met Verstappen naar hun appartement was verhuisd, drie jaar geleden.

Gelukkig werd niemand ziek. Verstappen ging de dagen erna zonder problemen naar de simulator in Milton Keynes en had nergens last van.

Max é um péssimo dono de casa 🤣🤣 Senta que lá vem história!



Nelsinho, cunhado de Max, conta que eles estão passando a semana na casa de Max e Kelly. Ontem, ele foi ao mercado e ligou para a irmã para perguntar se havia alguma proteína na geladeira, pois, caso contrário,…

