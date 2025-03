Het is nu na een lang proces dan eindelijk officieel: Cadillac (General Motors) en TWG Motorsports, waar Andretti inmiddels onder valt, zullen vanaf 2026 de handen ineen gaan slaan om een elfde F1-team op de grid te brengen bij de start van het nieuwe tijdperk in F1.

Het statement van F1 en de FIA: "De FIA en de Formule 1 kunnen bevestigen dat, na afronding van hun respectieve sportieve, technische en commerciële beoordelingen, de aanvraag van General Motors en TWG Motorsports om vanaf 2026 een Cadillac-team op te nemen in het FIA Formule 1-wereldkampioenschap is goedgekeurd."

Artikel gaat verder onder video

Langdurig proces

In totaal heeft het proces 763 dagen geduurd, vooral omdat F1 in eerste instantie besloot dat er niet genoeg zekerheid was dat de combinatie Cadillac en (toen nog) Andretti meteen een competitieve combinatie zou zijn. In de tussentijd is Andretti, dat als eerste met het idee kwam om een rol te gaan spelen in F1, ondergebracht bij TWG Motorsports. Cadillac zal de motoren gaan leveren voor het nieuwe F1-team, dat dus vanaf de start van het nieuwe tijdperk in F1 de koningsklasse komt versterken.

BREAKING: Cadillac confirmed as 11th team on the 2026 F1 grid#F1 pic.twitter.com/V5eoWfQCYX — Formula 1 (@F1) March 7, 2025

Gerelateerd