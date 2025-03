Max Verstappen begint het aankomende Formule 1-seizoen met maar liefst acht strafpunten achter zijn naam. De coureur van Red Bull Racing zit dus dichtbij een schorsing. Zal hij in 2025 een Grand Prix moeten uitzitten? Martin Brundle verwacht in ieder geval dat Verstappen zijn rijstijl niet gaat aanpassen.

Verstappen komt aan acht strafpunten door verschillende incidenten in het afgelopen seizoen. Hij kreeg er twee voor het veroorzaken van contact in het gevecht om de overwinning met Lando Norris op de Red Bull Ring. De Limburger had het opnieuw aan de stok met de McLaren-coureur in Mexico-Stad en kreeg twee strafpunten voor het buiten de baan duwen van zijn rivaal. Hij kreeg er één voor het te hard rijden tijdens de virtual safety car in de Sprint in São Paulo en nog één voor het onnodig langzaam rijden tijdens de kwalificatie in Qatar. Bij de start van de seizoensfinale in Abu Dhabi reed Verstappen tegen Oscar Piastri op en dat leverde nog twee strafpunten op. De eerste strafpunten vervallen pas op 30 juni, dus pas na de elfde wedstrijd van 2025. Gaat het Verstappen lukken om niet meer dan vier strafpunten erbij te krijgen en zo een schorsing te ontkomen?

Soms over de grens

"Nee, hij gaat op precies dezelfde manier weer racen", antwoordde Brundle op de vraag bij Sky Sports F1 of Verstappen zijn rijstijl gaat aanpassen dit jaar. "Dat is hoe hij is geprogrammeerd en dat is waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. We zagen het tegen Lewis [Hamilton in 2021], we hebben het recentelijk nog gezien tegen Lando. Hoe intenser het kampioenschap wordt, hoe agressiever Max gaat rijden. Daar is hij zo slim in. Hij heeft de vaardigheden om de auto zo te plaatsen... Hij kent elke pagina van de reglementen. Soms gaat hij over de grens, maar hij zorgt ervoor dat het voor hem wel werkt."

