Grosjean zwaargewond, 'Wolff kan kandidaat zijn voor FIA-presidentschap' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het testen in Bahrein zit er op, en vandaag over exact twee weken begint het Formule 1-seizoen van 2025. De Grand Prix van Australië staat als eerste op de kalender, en als we Sky Sports F1-analist Ted Kravitz moeten geloven, zal Max Verstappen gewoon weer vooraan meedoen, ondanks de kuren die de RB21 zou hebben. Ook Fernando Alonso denkt dat de AMR-25, de Aston Martin van dit jaar, een stap vooruit heeft gezet. Elders leerden we dat Marion Grosjean, vrouw van Romain, een ernstig fietsongeluk heeft gehad en met meerdere verwondingen in het ziekenhuis ligt. Grosjean kan zich het ongeluk niet meer herinneren, en liep een klaplong, hoofdletsel en gebroken ribben op. In de GPFans Recap van vandaag lees je hier over, en nog veel meer.

'Wolff kan Ben Sulayem uitdagen voor positie FIA-president'

Voormalig Formule 1-coureur en steward Johnny Herbert denkt dat Susie Wolff het wel degelijk zou kunnen opnemen tegen Mohammed Ben Sulayem in de volgende verkiezingen voor het FIA-presidentschap. Het gerucht gaat dat Wolff zich kandidaat gaat stellen voor de verkiezingen in december, lees hier waarom Herbert denkt dat de Schotse een goede president zou zijn!

Kravitz houdt toch slag om de arm: "Je weet dat Red Bull het weer op orde krijgt"

Hoewel Red Bull Racing naar eigen zeggen niet als favoriet het seizoen ingaat, houdt Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz nog altijd rekening met een sterk Red Bull. De Brit stelt dat de renstal in het verleden heeft laten zien er altijd te staan en verwacht dat in 2025 opnieuw. Lees de volledige analyse van Kravitz hier!

Vrouw Romain Grosjean zwaargewond na fietsongeluk

Marion Jolles Grosjean, vrouw van voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean, ligt in het ziekenhuis na een fietsongeluk. Ze liep meerdere verwondingen op, maar kan zich naar eigen zeggen niet herinneren hoe het ongeluk tot stand kwam. Lees het volledige verhaal van Grosjean hier.

Strategie-expert ziet gat in nieuwe pitstop regels GP Monaco

Voormalig F1-strategy engineer Bernie Collins denkt dat de nieuwe regels voor tijdens de Grand Prix van Monaco niet zullen werken. Collins ziet potentieel een enorm voordeel voor de teams die de race achteraan moeten starten. Wat dit voordeel is lees je hier!

Hamilton verwelkomt kritiek: "Gebruik het als brandstof"

Lewis Hamilton zegt dat hij de kritiek over zijn transfer naar Ferrari verwelkomt, gezien hij dit alleen maar als motivatie gaat gebruiken voor het aankomende seizoen. Hamilton beweert dan hij over de loop van zijn carrière aanzienlijk meer is bekritiseerd dan andere coureurs, maar dat dit hem niet aantast. Lees de verklaring van Sir Lewis hier!

