Lewis Hamilton zegt dat hij de kritiek over zijn transfer naar Ferrari verwelkomt, gezien hij dit alleen maar als motivatie gaat gebruiken voor het aankomende seizoen. Hamilton beweert dan hij over de loop van zijn carrière aanzienlijk meer is bekritiseerd dan andere coureurs, maar dat dit hem niet aantast.

Op donderdag verscheen er een interview van Hamilton in het wereldberoemde TIME Magazine. De zevenvoudig kampioen werd gefotografeerd met een paard gezien zijn transfer naar Ferrari, waar hij hoopt om een achtste titel te winnen, en zo Michael Schumacher voorbij te streven in de geschiedenisboeken. De Brit legde uit aan de Amerikaanse publicatie dat hij simpelweg toe was aan een nieuwe uitdaging, en hij denkt deze bij Ferrari te hebben gevonden. Het Italiaanse team heeft sinds 2008 geen kampioenschap meer gewonnen - iets wat grotendeels aan Hamilton zelf te danken is door zijn dominantie bij McLaren en Mercedes - en nu is het aan de veteraan om het tij te keren in Maranello.

Veel meer kritiek dan andere coureurs

Een deel van het interview wat niet goed viel bij bepaalde fans is dat Hamilton uitlegde dat hij niet luistert naar alle kritiek om hem heen. In Barhein werd de zevenvoudig kampioen hier over gevraagd, waarna hij meer context gaf aan zijn interview met TIME. “Natuurlijk krijgt iedereen in onze sport kritiek," zo vertelde Hamilton tegenover aanwezig media in Bahrein over zijn opmerkingen bij het tijdschrift. "Ik denk dat ik veel meer kritiek heb gekregen tijdens mijn carrière [dan andere coureurs]. Ik denk gewoon: 'hou mijn hoofd naar beneden, blijf doen wat ik doe'."

Ik gebruik het als brandstof

Hamilton is de bekendste naam in de Formule 1, en commercieel - met afstand - de grootste persoonlijkheid op de huidige grid. Dit brengt uiteraard veel kritiek met zich mee, maar dit is iets waar de veertigjarige Brit inmiddels aan gewend is. Het enige waar hij zich zorgen om maakt is dat hij blijft werken om zichzelf te verbeteren op alle fronten. “Ik weet dat ik elke dag groei, ik weet dat ik fouten zal maken - ik ben ook maar een mens. Maar één ding waar ik trots op ben, is dat ik de drive heb, dat ik de focus heb, dat ik in staat ben om toe te geven wanneer ik fout zit en dat ik weet dat ik er morgen aan zal werken om beter te zijn. En het maakt me echt niet uit wat voor commentaar ik tijdens mijn carrière heb gekregen. Het is niet alleen de afgelopen twaalf maanden of zo. Ik gebruik dat gewoon als brandstof.”

