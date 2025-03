Voormalig Formule 1-coureur en steward Johnny Herbert denkt dat Susie Wolff het wel degelijk zou kunnen opnemen tegen Mohammed Ben Sulayem in de volgende verkiezingen voor het FIA-presidentschap.

Ben Sulayem is sinds het einde van 2021 de president van de FIA, en hoopt in december de volgende verkiezingen weer naar zich toe te trekken. Wolff is een voormalig coureur, en maakte gedurende vier jaar deel uit van Williams als testcoureur. Sinds de geboorte van de F1 Academy in 2023 gaat de Schotse over de nieuwe raceklasse, maar aan het einde van datzelfde jaren ontstonden er problemen. De FIA onderzocht Wolff en haar man Toto, teambaas van het Mercedes Formule 1-team, om te kijken of er sprake was van een belangenverstrengeling in hun huwelijk en hun respectievelijke posities. Wolff voerde een klacht in, en kreeg al snel de steun van negen van de tien F1-teams, waarna het FIA-onderzoek werd gestaakt. Wolff heeft de FIA ook aangeklaagd, en volgens het Italiaanse Autosprint zou het conflict ook te maken hebben met het feit dat Wolff en Ben Sulayem het mogelijk tegen elkaar zullen opnemen in de verkiezingen voor het FIA-presidentschap.

Wolff heeft een schat aan ervaring

Wolff heeft haar hele loopbaan in de motorsport gewerkt, als coureur en in een managementfunctie. Ze heeft ervaring in veel categorieën, en ook hierdoor denkt Herbert dat ze een goede kandidaat zou zijn om het stokje over te nemen van de controversiële Ben Sulayem. “Susie Wolff die Mohammed Ben Sulayem uitdaagt zou geen probleem moeten zijn,” vertelde Herbert aan casinoapps.com. "Susie Wolff heeft een schat aan ervaring als coureur in verschillende vormen van autosport, van haar tijd bij Williams en het rijden in F1-auto's, de GTM-serie en de Duitse toerwagenserie tot natuurlijk haar huwelijk met Toto en haar deelname aan de F1 Academy. Ze heeft veel goede ervaring.”

