Vrouw Romain Grosjean zwaargewond na fietsongeluk

Marion Jolles Grosjean, vrouw van voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean, ligt in het ziekenhuis na een fietsongeluk. Ze liep meerdere verwondingen op, maar kan zich naar eigen zeggen niet herinneren hoe het ongeluk tot stand kwam.

Grosjean onthulde in een post op Instagram dat ze pneumothorax (een klaplong) heeft opgelopen, evenals meerdere gebroken ribben en hoofdletsel. “Pneumothorax, gebroken ribben, hoofdletsel... Alles!" liet ze weten aan haar volgers. "Fietsongeluk, maar meer kan ik je niet vertellen... ik herinner me er niets meer van. Hoe dan ook... Bedankt voor jullie berichtjes en steun, het is fijn! Ik hoop zo snel mogelijk naar huis te komen. In de tussentijd heb ik een man die de 3 kinderen opvangt. Ik moet toegeven dat dit een gek verhaal is. Ik begrijp nog steeds niet wat er met me gebeurd is, of waarom ik zoveel pijn heb...”

Ongeluk Grosjean in 2020

Het ongeluk van Marion Grosjean doet men natuurlijk meteen terugdenken aan de crash van Romain Grosjean. Hij was betrokken in een van de meest beruchte ongelukken in recente Formule 1-geschiedenis. De Fransman vloog met bijna 200 kilometer per uur de vangrail in tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020. Zijn Haas werd in tweeën geregen vloog meteen in brand - een brand waar Grosjean bijna dertig seconden in vast zat. Hij ontkwam met 'slechts' derdegraads brandwonden op zijn hand, maar was verder relatief ongedeerd. Wel werd onthuld dat als Grosjean enige seconden langer in de auto vast had gezeten, het ongeluk hem waarschijnlijk het leven had gekost.

