Hoewel Red Bull Racing naar eigen zeggen niet als favoriet het seizoen ingaat, houdt Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz nog altijd rekening met een sterk Red Bull. De Brit stelt dat de renstal in het verleden heeft laten zien er altijd te staan en verwacht dat in 2025 opnieuw.

De testdagen zitten erop en hoewel het nog altijd koffiedik kijken is, proberen experts conclusies te verbinden aan de testsessies. Zo zag McLaren er de afgelopen dagen sterk uit en was Mercedes onder de koele omstandigheden ook niet langzaam. Over de prestaties van Ferrari tast men nog in het duister, en boven het team van Red Bull Racing hangen ook nog de nodige vraagtekens.

'Met Max weet je dat Red Bull er weer staat'

In Ted's Notebook filosofeert Kravitz over het Oostenrijkse team. "Het team [Red Bull, red.] zit ergens tussen het tweede en vierde team in. Met Max in de Red Bull weet je gewoon dat ze er weer bij gaan staan," aldus Kravitz. Tijdens zijn loopje stelde hij een fictieve Grand Prix van Bahrein op, gebaseerd op de tijdenlijst van vrijdag: "Ja, ze staan achter McLaren en Max zou op het podium kunnen staan in de fictieve Grand Prix van Bahrein. George had ook derde kunnen zijn, Kimi Antonelli ook, achter de twee McLarens. Maar Max had daar ook makkelijk kunnen staan."

Updates RB21

Red Bull verklaarde zelf dat het met de RB21 op de goede weg zit, maar dat het team er nog lang niet is. "Je weet dat Red Bull het weer op orde krijgt. De updates aan de RB21 waren een verbetering, maar nog niet genoeg. Andere verhalen wijzen erop dat Red Bull voor Ferrari staat. Neem dat zoals je wilt," sluit Kravitz af.

