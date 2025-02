In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De F1-wintertest op het Bahrain International Circuit zit erop. De drie dagen zijn voorbij gevlogen en het was George Russell die de snelste tijd klokte op de vrijdag met een 1:29.545. De Mercedes-coureur was daarmee 0.021 seconden sneller dan de Red Bull van Max Verstappen. De Zilverpijlen legden over de drie dagen ook de grootste afstand af en hebben dus mogelijk het meest kunnen leren, maar Haas en Racing Bulls zaten er slechts één en drie ronden, respectievelijk, achter. Verstappen moest een deel van de laatste testdag in de garage doorbrengen met een nieuw probleem en de Limburger maant Red Bull dan ook tot actie. Verder deelt Robert Doornbos insider-informatie, heeft Yuki Tsunoda een nieuwe manager, zorgt Verstappen voor felle reacties op social media, keren de testdagen terug op Barcelona-Catalunya en worden Ferrari en McLaren beschuldigd van een 'foefje'.

Doornbos wijst naar RB21: 'Veel meer wijzigingen doorgevoerd dan je ziet'

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is namens Ziggo Sport de afgelopen dagen aanwezig in Bahrein voor de testdagen. De Rotterdammer heeft daar met de eerste monteur van Max Verstappen, Ole Schack, gesproken en onthult de verschillen met de RB20. "We weten allemaal dat de meeste downforce bij de vloer vandaan komt. Hij [Schack, red.] pakte vervolgens een stofzuiger en hield deze boven mijn hand. En toen hij de stofzuiger dichter naar mijn hand bewoog, zoog deze zich vast. Hij zei: daar zoeken wij het beste punt, zodat hij er zo dicht mogelijk tegenaan komt en dat ook zo blijft." Lees hier het hele artikel over de insider-informatie van Robert Doornbos over de nieuwe Red Bull.

Tsunoda grijpt in na misgelopen promotie naar Red Bull en onthult nieuwe manager

Yuki Tsunoda mocht afgelopen jaar even hopen op een promotie naar Red Bull Racing, die uiteindelijk naar Liam Lawson ging. Dat liet de Japanner niet koud, want volgens Motorsport.com heeft Tsunoda als reactie daarop een nieuwe belangenbehartiger in de arm genomen. Tot en met december stonden Mario Miyakawa en Luis Alvarez de Japanner bij in zijn zakelijke keuzes, maar Tsunoda heeft besloten die samenwerking te beëindigen. De dertigjarige Mexicaan Diego Menchaca zal de belangen van Tsunoda behartigen vanaf dit seizoen. Lees hier het hele artikel over de nieuwe manager van Yuki Tsunoda.

Verstappen zorgt voor reacties op social media na middelvinger vanuit de cockpit

Max Verstappen kwam vandaag de hele dag in actie in Bahrein, nadat teamgenoot Liam Lawson op donderdag de volle acht uur kreeg achter het stuur van de RB21. Op social media verscheen een video van Verstappen waarin hij al rijdend in de pitstraat zijn middelvinger opsteekt. Het lijkt erop dat de Nederlander zag dat een fotograaf een kiekje wilde schieten, en hij besloot een grapje uit te halen. Op social media wordt er echter fel gereageerd op het moment. Lees hier het hele artikel over de middelvinger van Max Verstappen.

'F1 voegt testdagen in Bahrein toe voor 2026, ook in Barcelona achter gesloten deuren'

De Formule 1 lijkt in 2026 definitief terug te keren op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de testdagen. Richting het nieuwe tijdperk in F1, die vooral impact heeft op de motoren, wil de koningsklasse meer testdagen toevoegen. Dit wist Motorsport.com vrijdag te melden. De afgelopen jaren bleef het bij drie testdagen in Bahrein, daar waar het daarvoor ook vaak plaats zou vinden in Barcelona. In 2026 lijken de teams en coureurs drie testdagen in Barcelona te gaan krijgen in een periode van vijf dagen [26 tot 30 januari], voordat er in februari twee keer drie testdagen in Bahrein gehouden worden en daarna het nieuwe seizoen begint. Lees hier het hele artikel over de Formule 1-testdagen van volgend jaar.

Verstappen realistisch na nieuw technisch probleem RB21: "Werk aan de winkel"

Max Verstappen sloot de laatste testdag van de Formule 1 als tweede af. Red Bull Racing kon echter opnieuw weinig kilometers maken op het Bahrain International Circuit. De viervoudig wereldkampioen maant het team dan ook tot actie en zegt dat er nog een boel werk aan de winkel is. "Ik denk dat we een goede dag hadden", vertelde Verstappen op Verstappen.com. "Een paar kleine probleempjes, maar over het algemeen denk ik dat we aardig wat hebben afgerond van ons testprogramma. Het ging niet verkeerd, maar tegelijkertijd hebben we nog wat werk te doen. Het is wat ik eigenlijk had verwacht, dus we blijven gewoon werken en proberen ons te verbeteren. Hopelijk zijn we klaar voor Melbourne, leren we nog wat bij en zien we daar wel waar we staan." Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen na de laatste testdag in Bahrein.

Red Bull ziet 'illegaal foefje' van vorig jaar opnieuw bij Ferrari en McLaren: "Nogal zichtbaar"

We hoefden slechts tot de wintertest in Bahrein te wachten of de eerste rel over het technisch reglement van de Formule 1 is al een feit. Red Bull Racing beschuldigt Ferrari en McLaren er namelijk van dat ze nog steeds gebruikmaken van de zogeheten 'mini-DRS', terwijl de FIA hier juist voor 2025 een stokje voor wilde steken. "Het gebeurt nog steeds", begon technisch directeur Pierre Waché tegenover The Race. "Ik denk dat Ferrari en McLaren nog steeds met de 'mini-DRS' bezig zijn." Gevraagd of hij verwacht dat het 'illegale foefje' opnieuw onderwerp van gesprek zal zijn aan het begin van aankomend seizoen, had de Fransman meteen zijn antwoord klaarliggen. Lees hier het hele artikel over de beschuldigingen van Red Bull richting Ferrari en McLaren.

