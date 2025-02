Max Verstappen sloot de laatste testdag van de Formule 1 als tweede af. Red Bull Racing kon echter opnieuw weinig kilometers maken op het Bahrain International Circuit. De viervoudig wereldkampioen maant het team dan ook tot actie en zegt dat er nog een boel werk aan de winkel is.

Teamgenoot Liam Lawson had de RB21 de gehele donderdag tot zijn beschikking, maar kwam minder vaak in actie dan verwacht vanwege een waterdrukprobleem. Verstappen mocht de gehele vrijdag in Bahrein achter het stuur zitten, maar ook nu werden er weer niet zoveel kilometers gemaakt als verwacht. Red Bull was druk bezig met sleutelen, waardoor Verstappen, na een ochtendsessie met slechts 47 ronden, pas in het tweede uur van de middagsessie naar buiten kon. Het verhaal was eerst dat Red Bull aan het experimenteren was en zeker wilde weten dat de RB21 qua setup legaal was, voordat deze de baan op ging, maar volgens Verstappen.com ging het om een technisch probleem. De Nederlander kon niet meer dan 34 ronden rijden in de middag en Red Bull werd het team dat in Bahrein de kortste totale afstand heeft afgelegd van alle teams. Wel klokte Verstappen de op één na snelste tijd van dag 3, 0.021 seconden achter de Mercedes van George Russell.

Werk aan de winkel

"Ik denk dat we een goede dag hadden", vertelt Verstappen op zijn eigen website. "Een paar kleine probleempjes, maar over het algemeen denk ik dat we aardig wat hebben afgerond van ons testprogramma. Het ging niet verkeerd, maar tegelijkertijd hebben we nog wat werk te doen. Het is wat ik eigenlijk had verwacht, dus we blijven gewoon werken en proberen ons te verbeteren. Hopelijk zijn we klaar voor Melbourne, leren we nog wat bij en zien we daar wel waar we staan. Ik verwacht niet dat we de snelste zullen zijn, maar tegelijkertijd is het moeilijk om te zien waar het tempo ligt van de andere teams. Maar ja, er is nog wel wat werk aan de winkel voor ons", zo maant hij Red Bull tot actie.

