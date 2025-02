Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is namens Ziggo Sport de afgelopen dagen aanwezig in Bahrein voor de testdagen. De Rotterdammer heeft daar met de eerste monteur van Max Verstappen, Ole Schack, gesproken en onthult de verschillen met de RB20.

De laatste testdag in Bahrein is van start gegaan. Voor Red Bull Racing betekent dat het testen van het eerste grote updatepakket. De 'nieuwe' RB21 kwam vrijdagochtend de pitbox uitgereden, en de verandering was duidelijk te zien. Het Oostenrijkse team toonde een nieuwe voorvleugel, waarbij het bevestigingspunt van de neus op een ander element zit. Daarnaast is de neus zelf ook aangepast.

Aanpassingen

Toch leek het er eerder deze week op dat Red Bull 'gewoon' was doorgegaan met de RB20, maar Christian Horner onthulde al dat de wagen daadwerkelijk is veranderd. In het Wintertestjournaal van het medium legt Doornbos uit dat hij met Schack heeft gesproken over de nieuwe RB21. "Hij vertelde me ook nog wat ze allemaal hebben aangepast. Dat is niet normaal. Je denkt misschien dat de Red Bull hetzelfde is, maar dat is niet zo", zonder daarbij precies aan te geven wat er is veranderd. Het zou vooral gaan om onderdelen die van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Downforce

Daarnaast legt Doornbos uit dat Red Bull, net als ieder ander team, nog altijd op zoek is naar meer downforce. "We weten allemaal dat de meeste downforce bij de vloer vandaan komt. Hij [Schack, red.] pakte vervolgens een stofzuiger en hield deze boven mijn hand. En toen hij de stofzuiger dichter naar mijn hand bewoog, zoog deze zich vast. Hij zei: daar zoeken wij het beste punt, zodat hij er zo dicht mogelijk tegenaan komt en dat ook zo blijft. Kortom, daar gaat de meeste tijd in zitten", aldus Doornbos.

