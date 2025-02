Het team van Mercedes lijkt de concurrentie mogelijk op het verkeerde been te willen zetten met een slim trucje op de W16. De Duitse renstal heeft een gedeelte van de neus, precies op de plek van het startnummer, geverfd. Volgens Formula 1 blijkt dit echter een neppe cooling duct te zijn.

De laatste testdag in Bahrein is aangebroken. De teams hebben in totaal drie dagen de tijd om hun 2025-wagens uitvoerig te testen. McLaren lijkt de zaken goed op orde te hebben, al wees Lando Norris de achterkant van de MCL39 aan als het belangrijkste verbeterpunt. Ferrari test intensief met de nieuwe voorwielophanging die het team dit seizoen heeft geïntroduceerd. Red Bull Racing presenteerde vrijdagochtend de updates aan de RB21, en daar zijn zeker enkele opvallende wijzigingen te zien.

Trucje met cooling ducts

Ook Mercedes heeft niet stilgezeten. Tijdens de koelere omstandigheden van de afgelopen dagen presteerde de W16 sterk. Toch lijkt het team een slim trucje te hebben toegepast op de neus van de wagen om de concurrentie op het verkeerde been te zetten. Specifiek gaat het om de plek waar het startnummer van de coureur staat. Enkele centimeters daarvoor is een bobbel zichtbaar op de neus, maar het zwarte gedeelte blijkt puur optisch – het is simpelweg geverfd en heeft geen functioneel doel. "Sommige mensen denken dat dit iets te maken heeft met de voorwielophanging en dat Mercedes probeert iets te verbergen onder die bobbel in de neus," aldus Sam Collins.

