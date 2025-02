De laatste testdag in Bahrein is aangebroken, en Red Bull Racing had van tevoren al aangegeven met een nieuwe versie van de RB21 te komen. Max Verstappen heeft zojuist zijn eerste rondjes in de wagen gereden, en meteen waren er een aantal opvallende veranderingen te zien.

De afgelopen dagen bestonden er twijfels over of de RB21 daadwerkelijk de nieuwe wagen van het Oostenrijkse team was. Visueel lijkt de wagen namelijk nog sterk op de RB20, het model van vorig jaar. Toch benadrukte teambaas Christian Horner dat bijna elk onderdeel is veranderd, al zijn deze wijzigingen vooral onder de spreekwoordelijke 'motorkap' te vinden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'F1 TV test met 4K-signaal in Nederland: Dit selecte groepje bekijkt testdagen in 4K-resolutie'

RB21

Vooral aan de voorkant van de RB21 zijn de wijzigingen zichtbaar. Zo heeft de wagen een nieuwe neus, die breder is dan de versie die we de afgelopen dagen hebben gezien. Daarnaast is er een vernieuwde voorvleugel, waarbij opvalt dat de neus is bevestigd aan het tweede element van de vleugel.

Red Bull running a new nose & front wing today. The nose is attached to the 2nd wing element. #AMuS #F1 #Bahrain pic.twitter.com/hNfRcxg4ct — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) February 28, 2025

Update naar voren gehaald

Technisch directeur Pierre Waché verklaarde eerder al dat de wagen er niet radicaal anders uit zou zien. Dit is echter de versie die oorspronkelijk pas in Australië zou debuteren, maar Waché gaf aan dat hij heeft aangedrongen op een vervroegde introductie.

Gerelateerd