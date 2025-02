Streamingdienst F1 TV is begonnen met het testen van 4K-streams, zo melden gebruikers van Tweakers aan het medium. Specifiek gaat het om gebruikers die F1 TV bekijken via Apple TV 4K, waar de bitrate gemiddeld op 14 Mbit/s zou liggen in plaats van het gebruikelijke signaal dat 6 Mbit/s toelaat.

Woensdag is het Formule 1-seizoen afgetrapt met de testdagen in Bahrein. Niet alleen voor de coureurs en teams is het testen geblazen, ook de FIA en de FOM proberen hier en daar nieuwe dingen uit. Tijdens de sessies test de internationale autosportbond de gele en rode vlaggen. De tweede testdag werd immers onder code rood afgesloten. Ook de FOM is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen het een en ander aan het testen, waaronder de beeldkwaliteit in Nederland.

Artikel gaat verder onder video

Testen met 4K-signaal

Afgelopen week bleek al dat in de broncode van F1 TV enkele verwijzingen stonden naar het nieuwe beeldsignaal voor Nederland. Dit wordt bevestigd door enkele gebruikers van Tweakers die F1 TV gebruiken op hun Apple TV 4K en melden dat de bitrate omhoog is gegaan. Het gaat hierbij om het standaardabonnement, dat simpelweg een betere beeldkwaliteit heeft gekregen. De verwachting is dat, als het signaal ook voor andere klanten beschikbaar komt, daar een zogeheten 'premium'-abonnement tegenover zal staan. F1 TV kost momenteel 95 euro per jaar.

Formule 1 in 4K is niet nieuw

Formule 1 in 4K in Nederland is niet geheel nieuw. Zo zond Ziggo Sport het laatste seizoen dat zij de koningsklasse mochten uitzenden, in 2021, namelijk ook uit in de beeldresolutie. Bij de overgang naar Viaplay in 2022 kwam dat signaal echter niet mee en het is niet duidelijk of de Scandinavische streamingdienst op termijn ook overgaat naar 4K.

Gerelateerd