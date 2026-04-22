Ralf Schumacher laat weten dat de publieke ruzie tussen hem en Jos Verstappen is bijgelegd. De analist van Sky Deutschland verklaart dat de twee inmiddels contact hebben gehad over hun recente meningsverschil. Volgens de Duitser verliep dat gesprek respectvol en was Verstappen senior allerminst onbeleefd.

De onenigheid ontstond eerder deze maand naar aanleiding van de moeizame seizoensstart van Red Bull Racing. Schumacher uitte in een podcast forse kritiek op de huidige gang van zaken bij de renstal, die momenteel worstelt met de nieuwe RB22-bolide en is teruggezakt naar het middenveld. De zesvoudig Grand Prix-winnaar stelde dat het team communicatief tekortschiet en dat Max Verstappen door het definitieve vertrek van Helmut Marko een belangrijke stem in zijn kamp is verloren. Die uitspraken schoten bij Jos Verstappen in het verkeerde keelgat, waarna hij de opmerkingen van de Duitser publiekelijk afdeed als onzin.

Onderling contact

Inmiddels is de kou uit de lucht en vertelt Schumacher in Backstage Boxengasse dat de situatie achter gesloten deuren is besproken. "Ja, we hebben contact gehad. Hij was helemaal niet onbeleefd, maar hij maakte wel duidelijk dat hij er anders over denkt", aldus de voormalig coureur. Ondanks de botsing in de media koestert hij geen wrok jegens de familie Verstappen. "Nogmaals: ik mag Jos Verstappen, ik mag Max Verstappen, dus wat dat betreft is alles in orde", voegt hij daaraan toe.

Begrip voor Jos

Schumacher wees er in zijn eerdere commentaar op dat Max Verstappen momenteel te veel de rol van woordvoerder op zich moet nemen. "Ik heb het niet eens zozeer over de technische kant, maar meer over het feit dat Marko altijd een soort woordvoerder was voor Red Bull Racing naar de buitenwereld toe. Nu valt dat echt uitsluitend op Max. Ik denk niet dat dat altijd zijn taak is", legt Schumacher uit. Dat Jos Verstappen fel reageerde om zijn zoon en het team te verdedigen, stuit bij Schumacher op begrip. De Duitser vermoedt dat de huidige prestatiecrisis van het team voor de nodige interne spanningen zorgt. "Ik begrijp dat ook", stelt hij. "Het siert hem eigenlijk dat hij een beschermende hand boven het team houdt. Want ik kan me voorstellen dat het momenteel intern allesbehalve harmonieus is", besluit Schumacher.