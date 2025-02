We hoefden slechts tot de wintertest in Bahrein te wachten of de eerste rel over het technisch reglement van de Formule 1 is al een feit. Red Bull Racing beschuldigt Ferrari en McLaren er namelijk van dat ze nog steeds gebruikmaken van de zogeheten 'mini-DRS', terwijl de FIA hier juist voor 2025 een stokje voor wilde steken.

Nadat Oscar Piastri vorig jaar de Grand Prix van Azerbeidzjan had gewonnen door Charles Leclerc te verslaan, kwamen er beelden uit van zijn achtervleugel waarin te zien was dat de McLaren een 'mini-DRS' had. De uiteindes van de flap van de achtervleugel gingen namelijk op hoge snelheid open voor een extra boost op het rechte stuk. De FIA besloot, na protesten van Red Bull, om in te grijpen en verzocht de papajakleurige formatie de achtervleugel aan te passen. Veel impact op het kampioenschap had het uiteindelijk niet, want McLaren ging er alsnog met de constructeurstitel vandoor door niet alleen Red Bull, maar ook Ferrari te verslaan.

Nieuwe reglementen

Om de Formule 1-teams tegen te houden die de 'mini-DRS' wilden ontwikkelen voor 2025, maakte de FIA een aanpassing aan het technisch reglement. Volgens artikel 3.10.1.c is het gat tussen de flap van de DRS en de achtervleugel van 10 tot 15 millimeter naar 9,4 tot 13 millimeter gegaan, wanneer de DRS niet gebruikt wordt. Wat vorig jaar al wel in het reglement stond, is dat volgens artikel 3.10.10 de DRS-flap slechts twee verschillende posities mag hebben [open of dicht], iets waar de McLaren een deel van het afgelopen seizoen dus niet helemaal aan voldeed. Volgens het nieuwe artikel 3.15.17 moet de achtervleugel ook stijver zijn afgesteld om dit soort trucjes te voorkomen.

Waché wijst naar Ferrari en McLaren

Pierre Waché geeft aan dat Ferrari en McLaren zich niet aan de nieuwe technische reglementen van 2025 hielden tijdens de wintertest in Bahrein. "Het gebeurt nog steeds", begon de technisch directeur van Red bull tegenover The Race. "Ik denk dat Ferrari en McLaren nog steeds met de 'mini-DRS' bezig zijn." Gevraagd of hij verwacht dat het 'illegale foefje' opnieuw onderwerp van gesprek zal zijn aan het begin van aankomend seizoen, had de Fransman meteen zijn antwoord klaarliggen: "Zeker. Het is nogal zichtbaar." Een andere teambaas, die niet bij naam genoemd wilde worden, sloot zich aan bij Waché: "Aan de video's te zien die we hebben bekeken, zijn sommige achtervleugels wel vrij flexibel. Het is iets wat we heel nauw in de gaten gaan houden."

