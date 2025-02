De wintertest van de Formule 1 zit er officieel op. De teams en coureurs hebben deze middag de laatste kilometers op het Bahrain International Circuit afgewerkt voor de seizoensopener in Australië. George Russell klokte de snelste tijd, vlak voor Max Verstappen. De meeste kilometers werden gemaakt door Esteban Ocon.

Charles Leclerc stond bovenaan de tijdenlijst na de ochtendsessie voor Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris. Verstappen zagen we op de vierde plaats voor Jack Doohan, Alexander Albon, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto en Ollie Bearman. Verstappen zou in de Red Bull blijven voor de middagsessie en datzelfde gold voor Albon bij Williams. Lance Stroll had eigenlijk de ochtend moeten doen voor Aston Martin, maar werd door Fernando Alonso vervangen, omdat hij zich niet lekker voelde. De Canadees stapte daarom pas in de middag in. Met een baantemperatuur van bijna 30°C en geen kans op regen waren dit de beste omstandigheden van de week.

Artikel gaat verder onder video

Verdwaalde bus

Ocon ging als eerste naar buiten op de mediums, toen het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, gevolgd door Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton en Russell. Erg lang konden ze niet genieten van achter het stuur zitten. De middagsessie moest namelijk stilgelegd worden met de rode vlag, omdat een bus de baan op was gereden - en we dachten dat het niet gekker kon worden na stroomstoringen, plastic stoelen die door de wind het circuit op waaiden, en gebroken ruiten. Aston Martin en Williams waren nog flink aan het sleutelen, maar uiteindelijk kwamen ook Stroll en Albon naar buiten. Gasly versloeg de rondetijd van Leclerc met een 1:30.657, voordat de Alpine-coureur nog eens verbeterde met een 1:30.459 en een 1:30.282. Het was echter Russell die bovenaan stond aan het einde van het eerste uur met een 1:30.054.

Verstappen laat in actie, maar wel het snelst

Verstappen kwam helemaal niet in actie tijdens het eerste uur. Red Bull maakte zoveel aanpassingen aan de auto en ze wilden zeker weten dat deze wel legaal de baan op ging. Het heeft natuurlijk geen zin om een illegale RB21 te testen. Toen de Nederlander eindelijk naar buiten werd gestuurd, was het even een moeizame start. Hij blokkeerde in de listige dubbele linkerknik in sector 2 en haakte zijn run af. De strijd tussen Gasly en Russell ging nog even door. De Fransman klokte een 1:30.040 om de eerste stek weer af te pakken. Lewis Hamilton ging vervolgens naar P3 met een 1:30.345. Aan het eind van het tweede uur kon Verstappen eindelijk een vlekkeloze ronde op het bord neerzetten. Een 1:29.844 bezorgde hem de eerste tijd halverwege de middagsessie.

Alonso valt opnieuw in voor Stroll

Tijdens de tweede helft van de middagsessie zagen we een mix van longruns en korte pushes. Verstappen verbeterde zijn tijd met een 1:29.799, voordat Albon met de Williams naar de eerste plek ging met een 1:29.650. De Red Bull liep niet veel later weer wat harder en Verstappen stond weer bovenaan met een 1:29.566. De slotfase was echter niet zonder fouten voor de viervoudig wereldkampioen. Stiekem gewend dat Red Bull vooraan staat in de pits als regerend constructeurskampioen, reed hij bijna de box van McLaren in, de titelwinnaars van 2024. Verstappen spinde vervolgens in de eerste bocht. Ocon ging eveneens in de rondte. Bij Aston Martin stapte Stroll weer uit, aangezien hij zich opnieuw niet lekker voelde. Alonso, die zelf last had van een verkoudheid, viel voor de laatste twee uur in.

Russell pakt snelste tijd af

Met nog minder dan zeven minuten te gaan plaatste Russell zijn Mercedes op de eerste positie met een 1:29.545, 0.021 seconden voor Verstappen en 0.105 seconden voor Albon. Piastri verbeterde naar de vierde stek voor Gasly, Hamilton, Tsunoda, Ocon, Leclerc en Antonelli.

Ocon was de kilometervreter van de laatste middagsessie met 102 ronden voor Russell die 91 ronden wist af te leggen. Ook Tsunoda en Piastri zaten er goed bij met 87 en 84 ronden, respectievelijk. Hamilton (47 ronden) en Verstappen (34 ronden) legden de minste afstand af.

Daarmee is de derde en laatste testdag op het Bahrain International Circuit met de zwart-witgeblokte vlag tot een einde gekomen. Het is nu twee weekjes wachten tot de allereerste Grand Prix van 2025. Op GPFans blijft u up-to-date met al het nieuws in de nasleep van de testdagen en tijdens de voorbereidingen op Australië.

Gerelateerd