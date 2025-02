F1 lijkt in 2026 definitief terug te gaan keren richting Barcelona voor de testdagen. Richting het nieuwe tijdperk in F1, die vooral impact heeft op de motoren, wil de koningsklasse meer testdagen toevoegen.

Dit weet Motorsport.com vrijdag te melden. De afgelopen jaren bleef het eigenlijk bij drie testdagen in Bahrein, daar waar het daarvoor ook vaak plaats zou vinden in Barcelona. In 2026 lijken de teams en coureurs drie testdagen in Barcelona te gaan krijgen in een periode van vijf dagen [26 tot 30 januari], voordat er in februari twee keer drie testdagen in Bahrein gehouden worden en daarna het nieuwe seizoen begint. Ook in 2022, toen een nieuwe aerodynamisch tijdperk in F1 begon, waren er extra testdagen.

'Teams mogen zelf drie dagen kiezen'

De teams zouden zelf drie van de vijf dagen uit mogen kiezen als testdag. Dit is vooral om efficiënt te werk te kunnen gaan als het gaat om mogelijke weersomstandigheden en technische problemen die zich bijna gegarandeerd voor gaan doen. Als deze vijf dagen in Barcelona achter de rug zijn, volgen er in februari twee keer drie dagen in Bahrein waarin de teams weer verder kunnen testen. Dit zou moeten gebeuren van 12 tot en met 14 februari en een week later van 18 tot 20 februari. Ergens in maart zal dan vervolgens het eerste seizoen van het nieuwe tijdperk beginnen.

F1 in 2026

In totaal zullen de teams dus negen testdagen hebben richting 2026, drie keer zoveel als dit jaar. Dit zou genoeg moeten zijn om de auto's en nieuwe motoren in de basis goed genoeg te kunnen begrijpen om veel problemen tijdens het eerste raceweekend te kunnen voorkomen. Dit is waar F1 ook voor gaat, want de veiligheid van de coureurs en teams staat voorop.

