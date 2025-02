De toekomst van Max Verstappen was in 2024, en ook al in 2025, onderwerp van gesprek. Ondanks zijn contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing wordt de Nederlander vaak gelinkt aan Mercedes en Aston Martin. Robert Doornbos denkt dat hierdoor het seizoen 2025 voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli erg belangrijk gaat worden.

In het wintertestjournaal van Ziggo Sport met Jack Plooij gaat Doornbos - allebei aanwezig in Bahrein - in op de situatie bij Mercedes in 2025. Volgens de Nederlander staat 2025 bij Mercedes in het teken van een rechtstreeks duel tussen Russell en Antonelli, die volgens Doornbos vechten om een stoeltje in 2026 bij de Silver Arrows. "De strijd tussen George en Kimi vind ik wel een hele mooie. Het het is eigenlijk een soort shootout. Beide mannen hebben nog maar contract voor één jaar."

Doornbos over Verstappen bij Mercedes

Maar waarom zouden de twee coureurs niet gewoon in 2026 allebei terugkeren bij Mercedes? Als Plooij vervolgens vraagt waarom allebei de coureurs nog maar een contract tot eind 2025 hebben en het een shootout is, zegt Doornbos met een grote glimlach het volgende: "Omdat er in 2026 iemand anders in die auto zit [Verstappen]. van die coureurs [Russell of Antonelli] gaat dus naar huis. Dat is een heel belangrijk gevecht tussen de rookie [Antonelli] en de ervaren George [Russell]."

Toekomst Verstappen

De geruchten over Verstappen en zijn toekomst kwamen in 2024 op gang vanwege de onrust binnen het team (onderzoek naar teambaas Christian Horner, machtsstrijd achter de schermen) en de mindere auto die hij in 2024 tot zijn beschikking had. Voor 2025 zal Red Bull proberen Verstappen weer een auto te geven die hem voor het vijfde seizoen kampioen kan maken, maar de Nederlander was ook al eerlijk: hij voerde in 2024 gesprekken met Mercedes. Ook de geruchten omtrent Aston Martin zijn, zeker na de komst van Adrian Newey en met de samenwerking met Honda in 2026, alleen maar toegenomen in 2026. Volgens Doornbos zal Verstappen dus bij de start van het nieuwe tijdperk, 2026, de overstap maken naar Mercedes en is het in 2025 vooral de vraag of het Russell of Antonelli naast hem gaat worden.

