In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat voormalig sponsor van Max Verstappen, Frits van Eerd, is veroordeeld tot een celstraf. Tijdens de simrace op Silverstone heeft Jarno Opmeer Michael Schumacher nagedaan en de race in de pitstraat gewonnen en Ferrari gaat, naar verluidt, een deel van de wensen van Lewis Hamilton verwerken in de 2026-wagen. Dit is de GPFans Recap van donderdag 7 augustus.

Artikel gaat verder onder video

F1 Esports-kampioen Opmeer wordt onderzocht na afpakken overwinning in pitstraat

Jarno Opmeer heeft op bijzondere maar controversiële manier een Esports-wedstrijd op zijn naam geschreven. Hij won de virtuele Formule 1-race op het circuit van Silverstone door in de laatste ronde de pitstraat in te duiken. De actie wordt nog onderzocht. Lezen hoe het kwam dat Opmeer de race wist te winnen en wat hem mogelijk boven het hoofd hangt? Klik hier!

Marko stelt: 'Verstappen kan dan in 2026 nog steeds vertrekken bij Red Bull Racing'

Helmut Marko heeft gereageerd op het feit dat het nu zeker is dat Max Verstappen in 2026 ook gewoon coureur van Red Bull Racing is en waarschuwt het team dat bij hem het plan van het kamp van Verstappen wel bekend is. Na 2026 kan het alsnog afgelopen zijn. Lezen waarom de positie van Verstappen in de toekomst nog steeds niet helemaal zeker is? Klik hier!

Ex-Jumbo-topman en Verstappen-supporter Frits van Eerd veroordeeld tot celstraf

De rechtbank in Groningen heeft zojuist uitspraak gedaan over Frits van Eerd, de voormalig topman van Jumbo die Max Verstappen financieel steunde op weg naar de Formule 1. Hij en medeverdachte Theo E. zijn allebei een celstraf opgelegd door de rechter. Alles lezen over de veroordeling? Klik hier!

'Ferrari ontwerp 2026-wagen met voorkeuren Hamilton in gedachten'

Het team van Ferrari gaat er alles aan doen om het avontuur met Lewis Hamilton te laten slagen. De teams zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van de wagen voor 2026 en volgens het Italiaanse FormulaPassion worden de wensen van de zevenvoudig kampioen verwerkt in de auto van volgend jaar. Alles lezen over de ontwikkelingsrichting van Ferrari? Klik hier!

Marko had Hülkenberg graag gezien als teamgenoot Verstappen: 'Was geweldig geweest'

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft nogmaals uitgelegd dat het niet veel scheelde over Nico Hülkenberg was in 2021, en nu wellicht nog steeds, coureur van Red Bull en teamgenoot van Max Verstappen geweest. Lezen wat Marko over 'The Hulk' te zeggen heeft? Klik hier!

Gerelateerd