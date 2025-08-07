Jarno Opmeer heeft op bijzondere maar controversiële manier een Esports-wedstrijd op zijn naam geschreven. Hij won de virtuele Formule 1-race op het circuit van Silverstone door in de laatste ronde de pitstraat in te duiken. De actie wordt nog onderzocht.

Opmeer is niet alleen de simcoureur van Red Bull Racing, hij is ook nog eens de officiële regerend wereldkampioen van de F1 Esports. Hij deed mee aan een race van de PremierSimGL (PSGL) en hij moest het opnemen tegen veel van dezelfde mannen die we ook in de F1 Esports zien. In de slotfase van de race van 26 ronden op Silverstone lag Opmeer derde achter Alpine-coureur Otis Lawrence en teamgenoot Frederik Rasmussen. Plotseling dook de Nederlander de pitstraat in, een strategie werkte nog ook. Je kunt dan namelijk de laatste chicane afsteken en de finishlijn ligt op het begin van het rechte stuk. Het is een actie die in het echt niet mag, en ook bij deze simrace wordt het onderzocht. Opmeer won met een voorsprong van 0.008 seconden, maar of hij de zege mag houden, is dus nog de vraag.

Verbazing bij Lawrence en Ronhaar

Lawrence zei direct na het vallen van de vlag: "Wie heeft er gewonnen? Wat?!" Hij was verbaasd dat hij niet als eerste geklasseerd werd en zag toen wat Opmeer had gedaan. "Dat mag toch niet? Dat moet een straf worden. Staat er niet in het reglement dat je dat niet mag doen? O, mijn god. Dat is beschamend en dat weten ze zelf ook."

Opmeer was natuurlijk hartstikke blij met zijn overwinning. Toen hij de pitstraat inreed, zei hij nog: "Mag dit eigenlijk wel?" Zijn engineer reageerde: "Ik zie er niks over, dus waarom niet?" Opmeer juichte, toen hij zag dat hij de winnaar was: "Yes, het heeft f*cking gewerkt! Als we bestraft worden, dan is dat maar zo, maar het was wel grappig."

Thomas Ronhaar, die vierde lag in de Kick Sauber en Opmeer recht voor zijn neus had, voordat hij de pitstraat indook, kon zijn ogen niet geloven: "Wat heb ik zojuist gezien?

