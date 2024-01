Vincent Bruins

Jarno Opmeer is een van de beste simracers ter wereld. De Nederlander heeft dan ook twee virtuele Formule 1-kampioenschappen achter zijn naam staan. De Nederlander vertelt hoe het is om met het Mercedes-AMG Esports-team te werken.

Opmeer werd nationaal Nederlands kampioen in het karten en reed ook op Europees niveau, voordat hij zijn debuut maakte in de autosport. Hij kwam bij MP Motorsport terecht voor drie seizoenen in de formulewagens. In 2016 werd hij vice-kampioen in het SMP F4 Championship en stond hij bijna elke race als gastrijder op het podium in de Spaanse Formule 4. Vervolgens reed hij twee seizoenen in de Formule Renault met een podium in de Northern European Cup op Assen als beste resultaat. Daarna maakte Opmeer de overstap naar het simracen. In 2019 kwam hij uit voor Renault, voordat hij richting Alfa Romeo vertrok. Hij won het kampioenschap in 2020 en tekende naderhand voor Mercedes waar hij in 2021 zijn tweede achtereenvolgende titel pakte.

Juiste keuze

"Ik had een tekort aan sponsoren om nog door te gaan in de formule-auto's," legt Opmeer bij Ziggo Sport uit over zijn switch van echte naar virtuele auto's. "Dus voor mij was de beste optie simracen. Ik wist ook tijdens het voorbereiden in de echte wereld dat ik goed was in simracen vergeleken met andere coureurs. Het niveau in het professioneel simracen ligt nog een stapje hoger om heel eerlijk te zijn. Voor mij is het wel de juiste keuze geweest, want nu heb ik er mijn baan van kunnen maken en in het echte racen is dat heel lastig natuurlijk. Je verdient heel veel geld met de Formule 1, maar voor alles eronder moet je eigenlijk betalen om te kunnen rijden."

Mercedes stopt er veel tijd in

De 23-jarige uit Dordrecht doet zijn virtuele wedstrijden in de Mercedes-fabriek in Brackley en gaat daar dus aan de slag in de buurt van Lewis Hamilton en George Russell, en de andere werknemers die werken aan de echte F1-bolide. "Ik word daar gewoon net zoals de andere coureurs behandeld," zo vertelt hij over zijn ervaringen daar. "Ze willen dat je op je best presteert. Heel veel mensen kijken ook naar Esports tegenwoordig." Er is zelfs de mogelijkheid om je eigen engineers en fysiotherapeuten te krijgen. "Als je dat zou willen, kan dat. We hebben ook engineers natuurlijk, maar dat werkt wat anders dan in de echte wereld, want alle auto's [van alle Esports-teams] zijn gelijk, en je kan alleen de setup veranderen. Dus we gaan heel erg in detail met de engineers. Je hebt alles wat je nodig hebt in zo'n fabriek, daar is het ook voor gemaakt. Daarom hebben we in 2021 ook het wereldkampioenschap gewonnen, omdat Mercedes er zoveel tijd in stopt."