Brian Van Hinthum

Zondag 24 december 2023 17:49

Toto Wolff en Mercedes wisten uiteindelijk na een wisselvallig seizoen beslag te leggen op de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het was een teleurstellend resultaat, waar zelfs even getwijfeld werd om P2 bewust te laten varen. De Oostenrijker legt uit waarom men dat niet gedaan heeft.

Het Formule 1-seizoen van 2023 zit er na een lang jaar met 22 races op. Voor sommige teams jammer, terwijl andere teams niet rouwig zijn dat het boek van dit jaar gesloten kan worden. Eén van die laatste teams zal de renstal van Mercedes zijn. Nadat men in 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Richting het einde van het seizoen werd het gat wel wat kleiner, maar Duitse formatie bleef kwakkelen en sloot het jaar af zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd in Abu Dhabi wél veiliggesteld.

Geld voor het personeel

Dat deed men door uiteindelijk in de laatste race dus met Ferrari af te rekenen. Voorafgaand aan die race heerste bij het team nog het dilemma of men überhaupt tweede wilde worden. Dit in verband met het verkrijgen van meer tijd in de windtunnel bij een derde plek. "Er is een financiële component voor het personeel op het gebied van bonussen aan verbonden", citeert Motorsport.com de uitleggende Wolff. "Het sportieve voordeel is dat je meer windtunneltijd krijgt als je derde wordt, namelijk zeven procent."

Ferrari verslaan

Hij legt uit waarom het voor hem belangrijk was dat zijn personeel kreeg waar je voor gewerkt hadden: "Ik moet samen met het senior management voor de mensen zorgen. Daarom is dat een belangrijke factor, ondanks dat het puur op sportief gebied niet zo heel relevant is." Daarnaast vond de Mercedes-voorman het ook belangrijk om de Italiaanse concurrenten de loef af te steken. "Het gaat dan ook om een prestigestrijd met Ferrari. Je hebt dan een betere plek in de pitstraat."